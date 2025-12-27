El papel del municipio en el desarrollo local: la médula del asunto

Los municipios deben transformarse por ellos mismos, que es decir, por el empuje de sus ciudadanos, pero con el apoyo institucional, porque recursos siempre son imprescindibles.
Y de esas transformaciones hablamos hoy aquí, en Recoveco podcast, un espacio para compartir ideas, opiniones, analizar asuntos, y sobre todo, dialogar con usted que nos escucha.
El desarrollo local en Cuba es una exigencia. De ahí que se requiere del análisis del municipio como el entorno donde se deben generar las necesarias propuestas de auto transformación, en busca de un desarrollo sostenible.
Se trata ante todo, de solucionar los problemas de la población. Y eso es un compromiso no solo político, también ético.
Ahora en el caso de la provincia de Las Tunas, ¿están preparados sus municipios para cumplir con estos mandatos? Escuchemos opiniones de tuneros.
