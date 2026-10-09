Potencian educandos de Estomatología labor extensionista en la comunidad

Las Tunas.- Motivados desde la extensión universitaria alumnos de primer año de la carrera de Estomatología, de la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas, proyectan la educación y la prevención de salud desde la comunidad.

La ocasión propició el intercambio con futuras madres, ingresadas en el Hogar Materno Herminia Betancourt, perteneciente al policlínico docente Gustavo Aldereguía Lima, a fin de propiciar prácticas ante el cuidado y la higiene de la salud bucal de los bebés, y el acercamiento a enfermedades que afectan desde los primeros meses de vida.

Durante el encuentro también dieron a conocer los derechos y los servicios creados para garantizar la atención a este grupo prioritario del Programa de Atención Materno Infantil (PAMI), que inicia con la captación de las gestantes, y cuenta con consultas establecidas en las áreas de salud y el seguimiento luego del parto como madres de menores de un año, pues el sector protege su bienestar al igual que a los adultos mayores y los combatientes».

La experiencia de llegar a los espacios asistenciales enclavados en la comunidad resulta interesante desde el inicio de la formación para quienes se convertirán en futuros profesionales de esta especialidad, significó la estudiante Liannys Leyva Palacio.

«Es muy importante pues ofrecemos una amplia información con curiosidades a partir de casos que no son recurrentes en la vida diaria pero también alertamos de afecciones que inciden a temprana edad y en el cuidado dental del bebé.

Hace pocos días realizamos una actividad amena con payasos en un círculo infantil para que los niños aprendieran correctos hábitos de higiene bucal a partir del cepillado».

Por su parte María Claudia Barahona Gardner denotó la propuesta educativa que bajo el nombre Cuidando la sonrisa de mi bebé, los invitó a prepararse y aprender, «estas actividades nos forman para ser responsables con la profesión, llegamos a instituciones como los hogares maternos donde existen madres muy jóvenes y así dotarlos de hábitos de vida que favorecen su bienestar y la calidad de vida como pacientes».

La Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas apuesta por convertirse en una entidad promotora de salud, desde su labor de formación, una máxima que se fomenta también mediante este proyecto extensionista.

Para la profesora principal de primer año de Estomatología, Ayenlier Santiesteban Velázquez la educación en el trabajo constituye un principio rector de la educación médica.

«Los programas extensionistas insertan a los alumnos de la Facultad desde el primer año en el Proyecto Por una Sonrisa Feliz, con actividades de salud y encaminado a promover la salud bucal en círculos infantiles, hogares maternos y de ancianos, a fin de mostrar la importancia del cuidado y ante la prevención de enfermedades de la cavidad bucal.

«También posibilita que los estudiantes adquieran habilidades como el estudio y la superación personal, la formación de valores y la sensibilidad en su labor, mediante la atención a los diferentes grupos de atención integral de la Estomatología como las embarazadas, para las que se encamina una labor preventiva y curativa».

«Esta atención está sustentada desde la captación, la visita en el terreno, los servicios establecidos en cada área, y el seguimiento luego del parto mientras forme parte del grupo de madres de un niño menor de un año, pues el sector sanitario no descuida su salud la protege al igual a otras personas vulnerables», concluyó Santiesteban Velázquez.

El Proyecto «Por una sonrisa feliz» vincula a los educandos a la labor de prevención de salud como parte de la formación integral de los futuros profesionales, mediante el trabajo educativo con lo cual se aplica lo curricular a la situación de salud, la prestación de servicios y la interacción con los pacientes y la comunidad.

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