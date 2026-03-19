Sesiona en Las Tunas Consejo Provincial de Salud

Las Tunas.- En aras de transformar la salud de las personas desde la intersectorialidad efectiva, representantes de organismos y organizaciones estudiantiles y de masas se dieron cita en el Consejo Provincial de Salud de Las Tunas, un ente que proyecta estrategias mediante actividades de prevención y con la participación comunitaria.

Reunidos en el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, los integrantes de este órgano abogaron por la modificación de la actual situación higiénica con el protagonismo sistemático de los sectores y los profesionales de las unidades de salud, tras la identificación de los riesgos que hoy se visualizan en la comunidad.

En este encuentro el doctor Aldo Cortés González, director en función del Centro Provincial de Higiene, abordó la situación epidemiológica del territorio, donde alertó que uno de los problemas que afecta la salud constituyen los basureros, que generan proliferación de mosquitos, roedores e insectos, y facilitan la aparición de enfermedades.

Al respecto añadió que el ser humano genera alrededor de un kilogramo de desecho sólido diario, que tiene múltiples contaminantes, entre el 40 y el 50 por ciento de la basura hoy es material reciclado, cartones, nylon, latas y plásticos.

Apuntó que se debe respetar lo establecido por la legislación la limpieza de los edificios multifamiliares, la higiene colectiva y el trabajo comunitario, para velar por el bien común de quienes viven en cada zona donde la indisciplina social propicia micro-vertederos en lugares sensibles.

En otro orden explicó que se mejora en el enfrentamiento al mosquito y la arbovirosis, disminuyen los casos febriles y los focos, pero todavía el riesgo de transmisión del dengue existe, la provincia hoy se caracteriza por una estabilidad epidemiológica y el municipio de Puerto Padre se declaró sin transmisión.

Como sociedad no se puede descuidar este problema –subrayó- hay que mantener la vigilancia de la focalidad, mientras se registran 79 manzanas positivas y 12 son reiterativas, estas últimas con un control sistemático de los trabajadores de vectores, una fuerza que resulta insuficiente por la disminución de más del 40 por ciento de la fuerza laboral por ello se requiere del apoyo de las brigadas focales de los centros de trabajo.

El directivo refirió que hay que cuidarse no solo del mosquito, sino por la contaminación, de ahí que las zonas de riesgo entomoepidemiológico están identificadas, las fosas vertiendo, los salideros en la red y los de residuales, muchos con solución posible si se proyecta la comunidad y no dejarlo todo a la responsabilidad del estado.

Además explicó la labor preventiva ante el H3N2 y el SARS-CoV-2, este último sin registro de circulación en el territorio desde octubre pasado, en tanto se promueve las medidas de higiene y el uso del nasobuco en los lugares de alta concentración.

En relación a las enfermedades digestivas detalló que en la etapa se registraron 361 atenciones por Enfermedad Diarreica Aguda contra 520 en igual etapa, por ello es esencial acudir al médico y cumplir con las medidas preventivas respecto al agua.

También extendió el llamado a no cambiar los patrones de conducta en los jóvenes ante las Infecciones de Transmisión Sexual, existe el tratamiento de la Profilaxis Preexposición (PrEP) un medicamento contra el VIH, pero existe el riesgo al condiloma, la sífilis y otras enfermedades.

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