Comienza este lunes la venta de uniformes escolares en Las Tunas

Las Tunas.- Por el municipio cabecera inicia este lunes en Las Tunas la venta de uniformes escolares, según informaron directivos de la Empresa Comercializadora y de Servicios de Productos Universales Las Tunas y del Grupo Empresarial de Comercio.

En esta primera etapa se comercializarán los uniformes de los grados iniciales de primaria, específicamente para los casos de prescolar y quinto, debido a atrasos en la industria, que enfrenta las complejas condiciones de la economía cubana.

La venta se realizará en tres unidades del Consejo Popular Becerra: La Complaciente, El Mango y Becerra; además de La Reforma, en el centro de la ciudad; El Oriente, en el reparto Aguilera; Leningrado, El Cairo y El Faro, en Buena Vista; y en la bodega de Veguita.

Mañana lunes se entregarán las prendas a las unidades destinadas para su comercialización en Bartle, Carretera a Jobabo y Cuatro Caminos, también a otras unidades en el municipio cabecera, para comenzar la venta desde el martes.

El expendio en el resto de los municipios, así como para los estudiantes de séptimo grado, dependerá del comportamiento de la industria en los próximos días, explicó Maritza González Pérez, directora comercial de la Empresa Universal Las Tunas.

Por su parte, Tania Reygada Pérez, directora de la Unidad Empresarial de Base Confecciones Melissa, destacó que se trabaja intensamente -muchas veces sin prioridad energética- en cuatro talleres de la provincia, con el propósito de culminar la próxima semana los pedidos, incluso recibiendo envíos de otros territorios.

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