Acontece segunda etapa de vacunación contra la Poliomielitis en Las Tunas

Las Tunas.- Cuba brinda esmerada atención al cuidado de los infantes, de ahí la implementación de acciones sanitarias como la Campaña Nacional de Vacunación contra la Poliomielitis, que hasta el 20 de junio se realiza en la provincia de Las Tunas ante un universo de más de 17 mil infantes.

La licenciada Yahilín Nápoles Novella, jefa del Programa de Vacunación, explicó que les corresponde en esta oportunidad la segunda dosis a los niños inmunizados en la primera etapa, y se suman al esquema con reactivación del inmunógeno a más de cinco mil infantes de nueve años de edad.

Bajo el lema Tu decisión marca la diferencia, la Campaña prevé una semana de recuperación entre el 22 y el 27 de junio próximos destinada a la población infantil que en esta semana no se le suministre por problemas de enfermedad, añadió Nápoles Novella.

La galena señaló que como parte de las estrategias sanitarias en el territorio están certificados, nivel de las 14 áreas de salud, los más de 500 consultorios médicos y vacunatorios de los policlínicos para desarrollar este proceso sanitario, cuyo objetivo denota ante los servicios disponibles a la población en edad pediátrica.

Esta vacuna oral bivalente contra la Poliomielitis forma parte del esquema de inmunización infantil en el cual se aplican 11 vacunas contra 13 enfermedades y ocho de ellas son de producción nacional.

El impacto de esta enfermedad infecto-contagiosa trasciende en su peligrosidad al afectar el sistema nervioso central y provocar atrofia muscular, parálisis, deformidad y en algunos casos hasta la muerte.

Cuba figura como el primer país de Latinoamérica en lograr la eliminación de esta enfermedad viral, tras recibir en 1995 la Certificación de Erradicación de la Poliomielitis, por la Organización Panamericana de la Salud, pues anteriormente la nación sufrió cinco grandes epidemias en los años 1934, 1942, 1946, 1952 y 1955.

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