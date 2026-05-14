Xi Jinping se reúne con altos ejecutivos que acompañan a Trump

Xi Jinping se reúne con altos ejecutivos que acompañan a Trump

Beijing.- El presidente Xi Jinping recibió hoy a los empresarios estadounidenses que acompañan a Donald Trump durante su visita a China, entre ellos los jefes ejecutivos de Apple, Tesla y Nvidia.

Durante las conversaciones, el republicano adelantó a Xi que los principales líderes de las compañías estaounidenses viajaron con él para presentar sus respetos a China y al mandatario asiático, y para abogar por una mayor apertura de negocios.

Los empresarios estadounidenses expresaron que conceden gran importancia al mercado chino y esperan profundizar sus operaciones comerciales aquí y fortalecer la cooperación.

Entre ellos se encuentran Elon Musk (Tesla, X), Jensen Huang (Nvidia) y Tim Cook (Apple), quienes desde hace años mantienen vínculos con el mercado chino.

Xi señaló que las empresas estadounidenses están profundamente involucradas en la reforma y apertura del gigante asiático con beneficios para ambas partes.

El mandatario destacó que la puerta de China “solo se abrirá más” y aseguró que Beijing da la bienvenida a Estados Unidos para fortalecer la cooperación.

En las conversaciones oficiales con Trump, el líder chino llamó a trabajar como socios, no rivales, e insistió en encontrar la forma correcta para abordar las principales preocupaciones de cada uno.

Xi instó a trabajar juntos para liderar el barco de las relaciones Estados Unidos-China con mayor éxitos en la nueva era y hacer del 2026 un año histórico en los nexos bilaterales.

Por su parte, Trump ponderó el liderazgo de Xi Jinping y los logros del gigante asiático, al tiempo que resaltó la «relación fantástica» entre ambos. El cara a cara entre ambos era muy esperado por la comunidad internacional en medio de un contexto global turbulento.

Sobre la mesa de diálogo están temas como la estabilización de las relaciones bilaterales, la tregua comercial, los aumentos de aranceles y la apertura de mercado.

También destacan cuestiones como Taiwán, considerada por Beijing mayor factor de riesgo en los nexos bilaterales, la situación en Medio Oriente y la guerra contra Irán luego de un frágil alto el fuego.

Asimismo, numerosos expertos prevén que temas relacionados con América Latina y el Caribe estén presentes, al tener en cuenta la política agresiva de Estados Unidos en esa región.

Pese a las diferencias entre ambas partes, las reuniones regulares entre los dos líderes envían señales positivas para evitar confrontaciones y preservar la comunicación.

(Tomado de Prensa Latina)