Yordanis Alarcón hace historia en medio de la remontada verdirroja ante Mayabeque

Las Tunas.- Las mil carreras impulsadas en torneos nacionales ya tienen un nuevo miembro: Yordanis Alarcón.

El «capitán verdirrojo» alcanzó la cifra legendaria en el mismo cuarto inning con un jonrón que despertó a unos Leñadores que más tarde sobrevivieron a un aguacero de casi dos horas y terminaron arrollando 10×4 a los Huracanes de Mayabeque, como visitantes, en el primer duelo de la subserie.

Pero antes del diluvio y la ofensiva final, el juego tuvo su punto de inflexión en la parte alta del octavo. Con dos outs, bases llenas y el marcador aún apretado (5×3), Liuber Gallo empujó dos con un sencillo al central, y acto seguido Yudier Rondón limpió las almohadillas con un triple por el jardín derecho. Yosvani Alarcón, como si fuera poco, puso la cereza al pastel con otro imparable que trajo a Rondón a la goma. Un vendaval de cinco carreras que sepultó a los anfitriones.

El abridor Frank Denis Blanco había salido del box tras seis entradas y cinco rayitas permitidas, pero la sentencia la firmó el relevo.

En la reanudación del juego, el manager de los tuneros, Abeyci Pantoja, envió a Alberto Pablo Civil al box, quien logró ponchar a Denis Laza con dos hombres a bordo y contener el daño a una sola carrera.

Las primeras emociones habían sido para los Huracanes gracias a un jonrón solitario de Jeison Martínez ante Enyer Fernández en el inicio deo choque, pero la respuesta tunera fue inmediata.

En el cuarto episodio, con Yosvani en segunda, Yordanis Alarcón conectó un cuadrangular que no solo empató el partido, sino que inscribió su nombre en la historia: mil impulsadas.

El mayor de los Alarcón en esta IV Liga Élite se conviertió en el tercer tunero con más empujadas, detrás de Danel Castro (1379) y Yosvanis Alarcón (1046), y por delante de Joan Carlos Pedroso (991) y Ermidelio Urritia (865).

En el sexto, un error de Lázaro Ponce, más un doble de Osman Caruncho y un elevado de sacrificio de Oberto Coca, estiraron la ventaja a 5×3.

A la ofensiva sobresalieron Yosvani Alarcón (4-3/1CI), Yudier Rondón (5-3/2CI) y Osman Caruncho (4-2/2CI).

El pitcheo también sostuvo el triunfo. Enyer Fernández (1-0) tuvo una apertura de calidad con 6.1 entradas de labor, seis imparables, una base y un ponche. Sus tres carreras permitidas (solo dos limpias) fueron la única mancha en una tarde que dejó a los Leñadores con balance de 5-4, mientras los Huracanes se hunden en el sótano con de 2-7.

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