Sector deportivo en Las Tunas se alista para llegada inminente del huracán Melissa

Las Tunas.- El huracán Melissa ya representa un peligro para el territorio cubano; desde el momento en que se decretó la fase informativa, la Dirección Provincial del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) en esta tierra oriental implementa un conjunto de medidas de protección para preservar las vidas humanas y los recursos del Estado.

En territorio tunero Esnaido Estanque, director del Inder, informó que ya los estudiantes internos de la escuela de iniciación deportiva Carlos Leyva González, así como los profesores y entrenadores ya se encuentran en sus localidades.

El titular del sector añadió además que fueron resguardados todos los recursos y se aplican medidas para garantizar la seguridad de cada instalación, en correspondencia también con las indicaciones del Consejo de Defensa Provincial.

Una de las responsabilidades que corresponde al colectivo del Inder es garantizar los grupos de recreación que deben asistir a los centros de evacuación, con el objetivo de amenizar la estancia de la población en estos espacios.

QUEDAN POSPUESTOS EVENTOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS

La Comisión Nacional de Béisbol anunció la suspensión de los juegos de la 64 Serie Nacional planificados para los días 28, 29 y 30 de octubre. Los encuentros pospuestos serán recuperados en la subserie corta pactada del 16 al 21 de diciembre.

Los partidos afectados incluye los compromisos entre Pinar del Río e Industriales; Isla de la Juventud y Artemisa; Mayabeque y Sancti Spíritus; Cienfuegos y Matanzas; Ciego de Ávila y Holguín; Villa Clara y Camagüey; Las Tunas y Guantánamo; y Granma y Santiago de Cuba.

La Comisión Nacional explicó que el Juego de las Estrellas, convocado para el primero y 2 de noviembre en Holguín, será anunciado tras las evaluaciones posteriores al paso del huracán.

Por otra parte la Asociación Cubana de Fútbol informó la suspensión temporal del Torneo Clausura de la 108 Liga Nacional. La medida responde al posible embate del huracán Melissa, por el oriente cubano.

La Comisión Nacional de este deporte dijo que “la prioridad absoluta de esta institución es garantizar la seguridad de todos los involucrados”. A la vez que agradeció la comprensión de todos acompañados de un llamado a la responsabilidad y seguir las orientaciones de la Defensa Civil.

También quedó suspendido el torneo de repechaje del softbol masculino donde intervendrían tres provincias para buscar un cupo para la próxima fase.

Todos estos eventos deportivos retomarán los calendarios deportivos cuando la dirección del país decrete la normalidad.

Instalaciones como el estadio Julio Antonio Mella y la sala polivalente Leonardo Mckenzie Grant tomaron las medidas pertinentes en cuanto a la preservación de los recursos.

/mga/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube