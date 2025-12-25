Garantizan acciones sanitarias para el proceso de rehabilitación de los convalecientes del chikungunya

Las Tunas.- En la provincia de Las Tunas se realizan diferentes acciones sanitarias como parte de la atención y a integral y rehabilitación de los pacientes con las arbovirosis, especialmente el Chikungunya, destacó el doctor Ariel Guevara Bringa, Director General de Salud.

Explicó el galeno que atendiendo al protocolo de actuación, en la fase crónica se incorporaron las medidas asistenciales al convaleciente, y atemperada a la realidad de cada comunidad se inició la consulta de atención al convaleciente por los consultorios médicos de la familia, con el seguimiento del médico y la enfermera, y los equipos básicos de salud, en cada área de Salud,

Argumentó que está escrito que después del tercer mes de la convalecencia se inicia la etapa crónica, por ello en el territorio se instituyó de manera temprana que después del 21 día de los síntomas, dolores articulares e inflamación, ya pueden acudir a los consultorios médicos de la familia para ir evaluar su estado y desde allí ya el médico decide la remisión a la área de salud.

Especificó que una vez evaluado el paciente por el médico de la familia y se remitirá a las Salas de Rehabilitación de cada policlínico, en las cuales se conformaron comisiones para esta labor integradas profesionales de la Fisiatría, Pediatría, Psicología, Clínicos y de la Medicina Natural y Tradicional, encargados de definir el tratamiento según la etapa hasta lograr la mejoría de los afectados.

En estos espacios sanitarios se definió también el día dedicado a este tipo de asistencia para acercarle el tratamiento y los servicios al pueblo hasta la comunidad, a fin de mejorar los síntomas del convaleciente a partir de opciones de tratamientos establecidas desde las medidas locales de la Medicina Natural y Tradicional en busca de lograr un mayor bienestar a partir de las secuelas que provocan arbovirosis como el Chikungunya.

/mga/

