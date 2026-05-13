El tabaco cubano se tuerce también con la energía del sol

Las Tunas.–Casi 60 kilowatts obtiene la Empresa de Acopio, Beneficio y Torcido del Tabaco (ABTT) Las Tunas, mediante el uso de paneles fotovoltaicos en las fábricas destinadas al consumo nacional y a la comercialización fuera de fronteras.

Desde hace varios años, el uso de fuentes renovables de energía forma parte de la proyección estratégica de la entidad; incluso, se llegaron a comprar algunas unidades, pero entonces las escasas fuentes de ingreso en divisas pusieron freno a esa voluntad.

Debido a la inestabilidad del servicio eléctrico, en los talleres eran frecuentes las interrupciones laborales con la consiguiente afectación a la producción, ascendente a más de 400 000 puros con calidad exportable y cerca de un millón y medio de unidades con destino a la venta en el mercado interno. En ingresos, la pérdida superaba los 26 millones de pesos cada año.

Ante esta compleja realidad, el Grupo Empresarial Tabacuba decidió emprender a gran escala el cambio de matriz energética en sus procesos principales. En Las Tunas, ello comenzó por las fábricas Vidal Navas y Maniabón, de Puerto Padre, con la misión de tributar a la exportación.

También montaron sistemas fotovoltaicos en algunos talleres de la Enrique Casals, del municipio de Las Tunas, en los que igualmente se elaboran tabacos para la venta en el extranjero.

Tras esta primera experiencia, la planta para consumo nacional Lázaro Peña, de Jobabo, estrena hoy dos módulos de paneles solares de seis kilowatts cada uno para cambiar su matriz energética y mantener sus excelentes resultados productivos.

Según Carlos Betancourt Almaguer, director de Desarrollo en la ABTT, de manera paulatina se instalarán otros sistemas fotovoltaicos en los restantes talleres de esta ciudad. Acotó que están en proceso de contratación los de las demás unidades del territorio tunero, incluyendo un centro de escogida y el almacén concentrador.

Dijo el directivo que esas mejoras permitirán recuperar la producción y que se ha transformado el ambiente laboral, pues los obreros acuden a los centros con la seguridad de que se va a trabajar. Antes, cuando se interrumpía el servicio eléctrico, se iban a sus hogares y se afectaba su salario.

En la parte agrícola, puntualizó, se trabajó de conjunto con la Empresa de Proyectos Agropecuarios y el Ministerio de la Agricultura para la construcción de 18 casas de posturas en las fincas de nueve productores, en las que se también se emplearán sistemas fotovoltaicos para el riego.

Esto garantizará la postura para la siembra en el momento óptimo y favorecerá una mejoría en los rendimientos, además de dar seguridad al programa de la campaña, concluyó.

La transformación en varios espacios del sector tabacalero podría ser el inicio de la recuperación de la actividad en la provincia, donde la producción se remonta al siglo XVIII.

En el año 1993 se rescató la siembra del renglón, con un rápido crecimiento que colocó al territorio entre los mejores del país, con resultados excelentes en el año 2017, cuando se acopiaron 1 276 toneladas de tabaco en rama. Sin embargo, luego ocurrió un retroceso notable, y en la actualidad apenas se obtienen poco más de cien toneladas.

(Tomado del Periódico Granma)