Trump firma nueva orden ejecutiva para ampliar medidas coercitivas contra Cuba

El presidente ⁠de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes una orden ejecutiva para imponer nuevas medidas coercitivas ilegales contra Cuba, informó la agencia de noticias Reuters.

Estas medidas unilaterales y abusivas están destinadas a aumentar la presión sobre la isla en medio del mayor recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero, y del cerco energético decretado a finales de enero. Las “sanciones” se dirigen específicamente a los bancos extranjeros que cooperan con el gobierno cubano e imponen más restricciones migratorias.

Según el decreto, EE.UU. bloqueará, entre otras personas, a quienes operen o hayan operado en los sectores de energía, minería, defensa o seguridad de Cuba o hayan brindado apoyo material, financiero o tecnológico al gobierno de Cuba o a otros individuos “sancionados”.

Asimismo, señala que cualquier persona, empresa u organización financiera que opere o haga negocios con entidades cubanas “sancionadas” sufrirá el bloqueo total de sus activos en Estados Unidos. Si un banco de otro país facilita una “transacción significativa” para alguna entidad cubana restringida por el gobierno estadounidense, se expondrá al cierre de sus cuentas en Wall Street o a la prohibición de operar en dólares.

Las nuevas medidas ilegales de Trump implican que el Departamento del Tesoro, en coordinación con el Departamento de Estado, pueda prohibir la apertura de cuentas bancarias, imponer restricciones o congelar propiedades e intereses.

El decreto no menciona a ninguna persona en específico y entra en vigor de inmediato.

Nuevamente, Donald Trump justifica las medidas anunciadas hoy en la retórica de que Cuba representa un riesgo para la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos, porque supuestamente apoya a grupos que su gobierno unilateralmente considera terroristas.

La orden ejecutiva firmada este primero de mayo es una acción más de la estrategia sostenida durante décadas, articulada mediante sanciones económicas, presión política y criminalización del proyecto político cubano, con el objetivo de imponer la voluntad de Estados Unidos sobre Cuba.

(Tomado de Cubadebate)