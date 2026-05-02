El progresismo internacional se organiza en Moscú bajo los ideales de Fidel

El mundo empieza a organizarse ante la cruzada estadounidense y la de sus aliados contra los desalineados con su proyecto hegemónico unilateral, un modelo que, a diferencia de la propuesta del multilateralismo, solo responde a los intereses de las élites atrincheradas en Washington y otras capitales occidentales.

Es en ese contexto en el que, por iniciativa de Rusia, se ha inaugurado en Moscú la Red Socialista Internacional, abreviada como Sovintern, en analogía con el nombre de la Internacional Socialista. Con este propósito, la capital rusa reunió esta semana a representantes de más de 100 movimientos y partidos progresistas de más de 70 países, entre ellos latinoamericanos y caribeños.

Su convicción es que la oferta del llamado Occidente colectivo para el mundo es inviable. Para Serguéi Mirónov, líder del partido anfitrión, el socialista Rusia Justa –una de las fuerzas políticas clave en el Parlamento del país euroasiático–, así lo demuestran los hechos. Constató que el unilateralismo de los ganadores de la Guerra Fría significó, en la práctica, un sinfín de agresiones militares, la proliferación del terrorismo y la destrucción del derecho internacional.

Entre los casos más recientes se encuentra el secuestro del presidente venezolano, manifestó en una conversación con Cuadernos de un moscovita el diputado de la Asamblea Nacional de la nación caribeña Jesús Faría Tortosa.

“Nosotros fuimos víctimas de una terrible agresión el pasado 3 de enero, agresión de una potencia imperial: bombardeó nuestro país, asesinó a más de 100 personas, entre ellos cubanos, civiles, se llevó secuestrado al presidente Nicolás Maduro, a la primera dama”, denunció.

Son hechos que cuentan con la complicidad de una Europa supuestamente comprometida con los valores democráticos, pero callada ante atropellos como la descarada injerencia estadounidense en las últimas elecciones presidenciales de Honduras, con amenazas de Donald Trump de castigar al pueblo por votar diferente a las indicaciones de Washington, dijo el designado presidencial por el partido Libertad y Refundación en los comicios, Armando Orellana.

“A mí me parece que los europeos deben hacer una reflexión profunda sobre realmente qué son los valores que están defendiendo”, apuntó.

Ante ello, es urgente la “necesidad de un mundo multipolar como absolutamente fundamental para poner fin a la hegemonía unipolar del imperialismo yanqui que se instaló desde el mismo momento de la desintegración de la Unión Soviética”, insistió Jesús Faría Tortosa. Y esta es otra convicción compartida por los que se reunieron esta semana en Moscú: no dejar caer los brazos, sino formar un frente común. Se llama Sovintern.

De hecho, en su mensaje por la inauguración de la Red Socialista Internacional, el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, enfatizó que Rusia, junto con sus socios de la Organización de Cooperación de Shanghái, los BRICS y la Unión Económica Euroasiática, está creando “mecanismos reales de asociación a nivel de estructuras legislativas y partidarias, destinados a unir los esfuerzos de los líderes políticos y parlamentarios de nuestros países para buscar conjuntamente respuestas a los desafíos comunes de la estabilidad y la seguridad regionales globales, y para promover el desarrollo económico y social”.

No es casualidad que fuera Cuba una gran protagonista del evento, país que resiste al imperio durante más de 60 años, que lo venció militarmente en Playa Girón y que tampoco se deja doblegar ahora a pesar del cruel bloqueo energético. La nación caribeña fue representada por Fidel Antonio Castro Smirnov, nieto del líder de la Revolución, quien resaltó que la inauguración de Sovintern coincidió con el año del centenario de Fidel Castro Ruz.

“Somos la generación del centenario de Fidel, y esta generación no solamente está en Cuba: lo vimos hoy cuando se integran más de 100 partidos políticos de izquierda de 70 países. O sea que Fidel se ha multiplicado en momentos en que el imperialismo quiere borrar su memoria”, enfatizó en una entrevista con Cuadernos de un moscovita.

Cabe señalar, asimismo, que el primer Foro de la Red Socialista Internacional, celebrado entre el 27 y el 28 de abril, se cerró con un homenaje a Fidel Castro en el lugar de su monumento en la capital rusa.

“Para todos los que nacieron y vivieron en la Unión Soviética, el nombre de Fidel Castro simboliza la lucha por la libertad de su pueblo. Hoy representamos a Sovintern, que une a todos aquellos que comparten sus ideales”, declaró en la ceremonia el primer vicepresidente de Rusia Justa, Alexandr Babákov.

(Tomado de Cubadebate)