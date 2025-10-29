29 de Oct de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Cuba

Pese a presiones, el mundo con Cuba contra el bloqueo

29 de Oct de 2025
 - Prensa Latina
   2
Portada » Noticias » Cuba » Pese a presiones, el mundo con Cuba contra el bloqueo

Naciones Unidas.-  Cuba logró hoy una nueva victoria en la Asamblea General de la ONU tras obtener 165 votos a favor de la resolución que pide el fin del bloqueo de Estados Unidos a la isla.

Una votación que en medio de la brutal campaña de presión de Estados Unidos previo a este ejercicio que se realiza cada año desde 1992, la comunidad internacional volvió a pronunciarse en contra de un cerco económico, comercial y financiero que dura más de seis décadas y que califica como el más largo de la historia contra país alguno.

En esta oportunidad hubo siete votos en contra y 12 abstenciones.

Noticia en construcción.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

Temas: afectaciones del bloqueo a Cuba - votaciones cuba en la uno

Últimas noticias

Activo sector sanitario en Las Tunas ante Huracán Melissa

Ante la evolución del huracán Melissa la Salud Pública en Las Tunas garantiza la protección de pacientes y la vitalidad de los centros asistenciales en los ocho municipios, afirmó la doctora Tatiana Basterrechea Gordillo, Directora de Asistencia Médica en la Dirección General de Salud.

Trabajadores eléctricos resguardan parques solares fotovoltaicos

La protección de entidades económicas y de los recursos materiales es una de las prioridades en Las Tunas ante el paso del huracán Melissa por lo que hasta el último minuto se adoptan medidas para disminuir los daños que provocará ese peligroso fenómeno meteorológico.

Más leido

Otras Noticias

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *