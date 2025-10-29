Pese a presiones, el mundo con Cuba contra el bloqueo

Naciones Unidas.- Cuba logró hoy una nueva victoria en la Asamblea General de la ONU tras obtener 165 votos a favor de la resolución que pide el fin del bloqueo de Estados Unidos a la isla.

Una votación que en medio de la brutal campaña de presión de Estados Unidos previo a este ejercicio que se realiza cada año desde 1992, la comunidad internacional volvió a pronunciarse en contra de un cerco económico, comercial y financiero que dura más de seis décadas y que califica como el más largo de la historia contra país alguno.

En esta oportunidad hubo siete votos en contra y 12 abstenciones.

Noticia en construcción.

/lrc/

