Disponibilidad de paneles solares garantizan servicios de urgencia

Las Tunas.- Más de 31 mil personas dispensarizadas en el área de salud del Policlínico Docente Guillermo Tejas, de esta ciudad, disponen de los servicios de urgencia tras la instalación de los paneles solares, como parte de la prioridad que tienen estas instituciones de la Atención Primaria de Salud.

La doctora María Amalia Pavón Hernández, directora del Policlínico Guillermo Tejas Silva, explicó que los Kits solares traen como satisfacción la vitalidad del cuerpo de guardia y el laboratorio al ofrecer disponibilidad energética las 24 horas, lo cual es una garantía ante la calidad de vida de la comunidad.

Detalló la galena que otro servicio que se distingue es el de Ultrasonido, lo cual favorece la labor asistencial a los pacientes necesitados de los policlínicos Aquiles Espinosa y del poblado de Bartle, así como para la realización de los ultrasonidos dopplers, al disponer la institución de la tecnología necesaria.

Más allá del placer de los pacientes –acotó Pavón Hernández – también se constata el beneplácito del personal médico, de enfermería y técnico, afectados anteriormente por la contingencia electroenergética que atraviesa el país, ante el empleo de procederes como los tratamientos endovenosos, inyecciones y el análisis de pruebas de laboratorios, y la iluminación de las áreas de servicios, que limitaban las prestaciones de urgencia.

El montaje de paneles fotovoltaicos en las instituciones de la Salud Pública de la provincia de Las Tunas, forma parte del programa para garantizar servicios vitales y el funcionamiento de equipos para el cuidado de los pacientes y la continuidad en los servicios sanitarios.

/abl/