Apuestan en Las Tunas por disminuir el impacto de las Enfermedades No Transmisibles

Las Tunas.- Dentro de las 10 primeras causas de muerte de las Américas, de Cuba y de Las Tunas, nueve son Enfermedades No Transmisibles, (ENT) lo que constituye una urgencia epidemiológica, afirmó la doctora Maideline Almaguer Oquendo, jefa del Departamento Provincial de Enfermedades no Transmisibles, del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología.

«De ahí que hay que enfocar esta situación sanitaria desde el punto de vista multidisciplinario a fin de transformar y lograr una mejor calidad de vida de la población y disminuir la carga de mortalidad y morbilidad que tienen las afecciones no transmisibles, figura como desafío de los espacios asistenciales y formadores de las Ciencias médicas, este último con la intervención oportuna de las cátedras extensionistas», apuntó la doctora.

«Desde la COVID-19 se ratificó la relación estrecha de las enfermedades transmisibles que llevan a la cronicidad y las no transmisibles en el estado de salud de la población, incluso ahora en el reciente virus que afecta al mundo, el Chikungunya.

«En la provincia de Las Tunas las ENT por más de dos décadas ocupan las primeras causas de muerte e incapacidad, características propias que responden a una transición epidemiológica, demográfica y tecnológica inducida para la globalización y los cambios de comportamiento y de estilos de vida», explicó en un encuentro con docentes y jefes de cátedras honoríficas de la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas.

Refirió la galena que «la mortalidad general por las patologías no transmisibles hasta el 2025 estuvieron marcadas por la cardiopatía isquémica, el infarto agudo de miocardio, dentro de las enfermedades del corazón, constituyendo la primera causa de muerte de la provincia y con un aumento en su incidencia de los tumores malignos.

«También figuran en este amplio comportamiento las cerebrovasculares, los accidentes, la influenza en neumonía, las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, la diabetes mellitus, la cirrosis y otras crónicas del hígado, lesiones auto infringidas, enfermedades arteriolas, bases y capilares, y a excepción de la influenza de neumonía las demás forman parte del grupo clasificatorio de las ENT», acotó en su intervención.

Respecto a los años de vida potencialmente perdidos según causa de muerte y sexo, (una persona que fallece entre 30 y 69 años), « las primeras causas de muerte en estos grupos de edades son los tumores malignos y las enfermedades del corazón, mientras la mayor mortalidad se presenta en los hombres, solamente en la diabetes existe un ligero aumento en las mujeres » .

Anunció que en el actual mes iniciará el plan para la dispensarización anual, una importante acción sanitaria ante el registro confiable de un sistema estadístico para determinar los principales problemas de salud de la población tunera, encaminando el quehacer sanitario a disminuir los factores de riesgo, las hospitalizaciones evitables y la mortalidad prematura por estas causas.

/abl/