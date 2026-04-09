Mujeres tuneras juzgan al bloqueo: La justicia toma las calles

Las Tunas.– En el Parque Maceo de esta ciudad, el espacio público se transformó en una tribuna de Denuncia.

En un acto de profundo simbolismo patriótico, la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y estudiantes de Derecho encabezaron un proceso de fiscalización pública contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos.

La jornada trascendió el mitin convencional, la participación activa de los futuros juristas otorgó al encuentro un carácter de tribunal popular, donde las mujeres de distintos sectores desglosaron las violaciones que esta política representa para sus derechos humanos y la realidad cotidiana del pueblo tunero.

En el marco de esta denuncia, Yudelkys González Henderson, funcionaria de la esfera ideológica de la FMC en la provincia, ofreció declaraciones exclusivas sobre el impacto diferenciado que esta política de asedio tiene sobre la mujer en el territorio.

González Henderson enfatizó que el bloqueo no es una entelequia política, sino un obstáculo tangible que comienza desde las primeras horas del día: «El bloqueo afecta la rutina diaria de nuestras mujeres desde el momento del desayuno.

«Existen marcadas dificultades para acceder a una alimentación sana, una consecuencia directa de las restricciones en la importación de insumos y alimentos básicos para la familia», señaló la funcionaria.

Asimismo, subrayó que el impacto se extiende con fuerza al ámbito laboral, donde las trabajadoras tuneras libran una batalla diaria contra las carencias materiales.

«Las mujeres enfrentan serios problemas para desplazarse, condicionados por la baja disponibilidad de piezas de repuesto. La falta de combustible, atribuida a las persecuciones financieras de la política estadounidense, genera largas esperas en las paradas y entorpece la llegada a los centros de trabajo, sumando una carga de estrés adicional a la jornada».

El acto reafirmó el papel de la vanguardia femenina en la resistencia jurídica de la isla, no se trató solo de una enumeración de carencias, sino de una argumentación basada en la legalidad internacional y el derecho soberano.

Al cierre del evento, la sentencia fue unánime: condena total a las sanciones.

En Las Tunas, las féminas dejaron claro que la justicia es un derecho que se defiende con la ley en la mano y la voz en la calle. Para las federadas tuneras, la denuncia contra el bloqueo sigue vivo en cada centro de trabajo y en cada hogar que resiste.

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