Triunfos tuneros en el ajedrez de México y España

Triunfos tuneros en el ajedrez de México y España

Las Tunas.- Los ajedrecistas tuneros César Alejandro Pérez y Michel Alejandro Díaz vivieron este sábado una jornada de éxitos en dos escenarios distintos, dejando en alto el nombre de Las Tunas en competencias internacionales.

En el Abierto de México, el Maestro FIDE César Alejandro Pérez Rodríguez (Elo 2395) consiguió dos victorias de gran calibre. Primero derrotó al MI cubano Diasmany Otero Acosta (2269) y luego al MI mexicano Carlos Sandoval Mercado (2426).

En esta última partida, Pérez estuvo en clara desventaja durante gran parte del encuentro, pero su paciencia y resistencia le permitieron “sacar la partida del congelador” y firmar un triunfo memorable.

Con seis puntos en ocho rondas, se ubica entre los puestos tercero al séptimo, dentro del grupo perseguidor. Este domingo cerrará su participación enfrentando al GM Dylan Isidro Berdayes con piezas blancas.

Mientras tanto, en el Open de Semana Santa en España, Michel Alejandro Díaz también celebró un triunfo importante en la séptima ronda frente al polaco Jakub Janeczko. Con este resultado, el tunero acumula cinco puntos cuando restan dos rondas para la conclusión del certamen.

Ambos resultados confirman el buen momento competitivo de los ajedrecistas tuneros, quienes siguen sumando experiencia y prestigio en torneos internacionales.

/lrc/