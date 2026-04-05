Sostener la actividad quirúrgica, un desafío del presente en las instituciones sanitarias de Las Tunas

Sostener la actividad quirúrgica, un desafío del presente en las instituciones sanitarias de Las Tunas

Las Tunas.- Más de 26 mil intervenciones quirúrgicas se lograron durante el 2025 en la provincia, en medio de un contexto económico complejo marcado por la falta de insumos y materiales que solo permitieron cumplir alrededor del 80 por ciento del plan previsto en el período.

Durante el balance de trabajo del sector sanitario, el doctor Giraldo Antonio González Zuazo, jefe del Departamento de la Dirección de Hospitales, apuntó que las instituciones provinciales Doctor Ernesto Guevara de la Serna y Pediátrico Mártires de Las Tunas cumplieron el plan de cirugía electiva y de urgencia, mientras se desarrollaron estrategias en otros centros para sostener la actividad.

El galeno precisó que en esta área las limitaciones incidieron por la falta de suministros, material gastable, reactivos y medicamentos con mayor afectación en la cirugía de mínimo acceso, una restricción que marcó la actividad quirúrgica en su totalidad y que conllevó al incumplimiento de seis mil 196 operaciones de las previstas.

Al deterioro de la actividad en el 2025 se sumaron la falta de personal de la especialidad de Anestesia en los hospitales de los municipios de Jobabo y Amancio, unido a la inestabilidad energética y la inactividad, por alrededor de cuatro meses, del salón de operaciones del Centro Oftalmológico del hospital provincial.

Ante la situación actual -acotó González Zuazo- se intenciona el incremento de la cirugía de mínimo acceso para optimizar el uso del material quirúrgico, desde una planificación estratificada según los insumos disponibles en las instituciones de la Atención Secundaria de Salud.

Añadió que «en el 2026 se prevé realizar cuatro cirugías por salón, con prioridad a los turnos de pacientes en lista de espera y con afecciones oncológicas, reiniciar la cirugía oftalmológica y alcanzar la estabilidad de especialistas en Cirugía, Anestesiología y Ortopedia, así como de Gestión de Información en los municipios con déficit».

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