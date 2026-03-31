Mantiene vitalidad servicio de hospitalización en «Colombia»

Colombia, Las Tunas.-El servicio de hospitalización Cándido González Horta, en el municipio de Colombia, mantiene la vitalidad en la atención médica, en medio del complejo escenario económico del país.

La doctora Clara Inés Arcos Rivero, directora de la institución de Salud, destaca que «referente al tema asistencial se garantiza la prestación del servicio de urgencia a la población, la vitalidad del cuerpo de guardia, el servicio de emergencia y el área intensiva municipal».

En cuanto a la hospitalización, están garantizados todos los insumos médicos y no médicos, así como los laboratorios de urgencia, ultrasonografía, rayos X, y laboratorio clínico.

«En este caso, detalla la directiva, se fomenta el ingreso domiciliario en la Atención Primaria de Salud para quienes no requieran de hospitalización. Con ello disminuye el índice ocupacional del hospital y se aprovecha el número de camas disponibles.

«En la Terapia Intensiva se asumen todas las emergencias, y los casos de pacientes que requieran ventilación o vayan camino a la complicación son remitidos a la terapia provincial».

Sobre las medidas que se adoptan para el ahorro energético, puntualiza Arcos Rivero, está establecido el plan de ahorro energético con horarios para el lavado, la cocción de alimentos, el procesamiento de todos los complementarios, la vigilancia de la cadena de frío de todas las vacunas y los alimentos que en este caso no deban sufrir afectación.

Además se suma la puesta en funcionamiento de los kits solares, que permite darle vitalidad fundamental a las consultas externas, cuerpo de guardia, terapia intensiva y la realización de algunos complementarios en caso de urgencia.

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