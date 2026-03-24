24 de marzo de 2026

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Las Tunas

Aprueban en Las Tunas incorporación de ciclos eléctricos a la transportación de pasajeros

24 de Mar de 2026
, por Ordey Dí­az Escalona
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Las Tunas.- Después de un minucioso estudio y en cumplimiento de una directiva del Ministerio de Transporte, el Consejo de la Administración del municipio de Las Tunas aprobó el reglamento y las tarifas para los triciclos eléctricos que se incorporarán a la transportación de pasajeros en la ciudad cabecera.

Como complemento a uno de los servicios más deficitarios y complejos en la actualidad, a causa de la crisis que atraviesa el país, se implementa una iniciativa que está obligada a ordenarse adecuadamente, señalaron los integrantes de este órgano de gobierno en la cabecera provincial.

En total fueron aprobadas ocho piqueras dentro de la ciudad, con un precio de 50 pesos, hasta las afueras de la urbe, se incrementa ese costo en 10 pesos por cada kilómetro recorrido.

Cerca de 500 vehículos de este tipo han sido nominalizados tanto para la transportación de pasajeros como para otras actividades y servicios; sin embargo, solo alrededor de la mitad cumple los requisitos establecidos, más allá de las flexibilizaciones otorgadas por el ministerio, señalaron especialistas de la Dirección Provincial de Transporte invitados a esta reunión de trabajo.

Dentro del propio acuerdo se fija como horario de trabajo de seis de la mañana a 12 del mediodía y de una y treinta a seis de la tarde, de lunes a viernes. Se aprueba, además, el servicio de puerta a puerta con importes de mutuo acuerdo, siempre que no tengan carácter especulativo o abusivo.

Este proceso iniciará con un intercambio que sostendrán, a partir de este martes, varios equipos de trabajo con los propietarios de los triciclos que sean aprobados en las piqueras, y se comenzará a implementar desde el lunes 30 del presente mes.

El pasado mes de febrero, como paliativo a la actual situación con la transportación de pasajeros, el ministro de Transporte aprobó una instrucción para el otorgamiento de licencias de operación a las personas naturales poseedoras de triciclos eléctricos, de forma excepcional y temporal, teniendo en cuenta las solicitudes de las administraciones locales.

/lrc/

Temas: Transporte - Triciclos eléctricos

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