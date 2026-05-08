Las Tunas se viste de colores y derechos: El activismo que transforma realidades

Las Tunas.-Mayo no es solo el mes de las flores, es también el tiempo de alzar la voz por el respeto. A las puertas de este 17 de mayo, el aire que se respira en la provincia de Las Tunas tiene un matiz distinto.

Se trata de una nueva jornada en la que el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia se celebra con el respaldo pleno de un Código de las Familias que ya suma tiempo abrazando todas las formas de amar.

Edel Luis Tellez Milanés, coordinador provincial de la Red de Hombres que tienen Sexo con otros Hombres (HSH) y la Red Trans Cuba aborda sobre la transformación que vive la provincia tras la aprobación de leyes más inclusivas.

Ante la interrogante de cómo se vive este cambio en la cotidianidad tunera, Tellez Milanés destacó el papel fundamental de la sensibilización.

«En Las Tunas hemos comenzado un trabajo sobre todo desde la parte educativa, para que se implementen estas nuevas leyes reflejadas en el Código de las Familias. Realmente existen brechas en las cuales se está trabajando para eliminar dificultades, especialmente en temas de género, derechos y las vulnerabilidades que aún persisten en centros escolares, de trabajo y en las comunidades».

Más allá de los derechos civiles, la protección de la vida es una tarea de primer orden. Al indagar sobre las prioridades actuales en bienestar y prevención, el coordinador enfatizó la importancia de acercar los servicios médicos a la base.

«Se trabaja promoción y prevención de las ITS y el VIH/Sida desde el activismo. También existen espacios donde promotores brindan consejería cara a cara. Además de la realización de pruebas rápidas (VIH, Sífilis y Hepatitis) y entrega de paquetes mínimos (condones y lubricantes)».

«Lo fundamental es trabajar desde la parte comunitaria para que las personas acudan a nuestros servicios o, mejor aún, acercar nosotros los servicios a ellos», aseguró el coordinador.

Tellez Milanés detalló un programa ambicioso que combina la visibilidad mediática con servicios especializados y gratuitos de gran valor científico.

«Prestamos el servicio PrEP, algo que es novedoso y es importante que las personas sigan conociendo este otro método de prevención para el VIH que es totalmente gratuito, que solamente es para personas negativas al VIH. Además este servicio lo prestamos en el mismo Centro Provincial de Higiene los martes, en horarios no laborables de los centros estos de salud y que nuestras redes trabajan, por ejemplo de seis a ocho, casi siempre es en esos horarios que las personas ya no trabajan, no están estudiando y pueden acudir a este servicio».

​La protección en Las Tunas trasciende lo clínico. El servicio de Orientación Jurídica se mantiene activo todos los días de la semana y ofrece una vía para canalizar quejas sobre vulneraciones de derechos. Este soporte cuenta con el respaldo y acompañamiento legal del voluntariado, asegurando que ninguna persona enfrente la discriminación en soledad.

​Este esfuerzo se ve potenciado por alianzas con organismos como GOPELS y una presencia activa en los medios de comunicación locales, herramientas fundamentales para la sensibilización y el cambio cultural.

Este 17 de mayo es un recordatorio de que en Las Tunas la inclusión se construye con voluntad y ciencia. El esfuerzo de estas redes demuestra que el derecho a ser y el derecho a la salud son, en esencia, la misma batalla por la dignidad humana.

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