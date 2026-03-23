Urge potenciar alimentos alternativos

Las Tunas.- La inestabilidad del servicio eléctrico y la insuficiente disponibilidad de materias primas para garantizar el pan de la población cada día constituyen una realidad en la provincia de Las Tunas, la que se pudiera aliviar mediante otras alternativas.

Una de las opciones que ya existe y que debería incrementarse en los ocho municipios es la elaboración de casabe, un alimento con numerosas ventajas nutritivas, posibilidades de conservación e ideal para pacientes diabéticos, celíacos e hipertensos.

Los burenes son fáciles de instalar, ocupan poco espacio, funcionan con leña y se pueden manipular con una sencilla capacitación. Estas razones evidencian la factibilidad de construirlos tanto en las cooperativas de producción agropecuaria y de créditos y servicios, como en otros espacios.

Por ello, al sector agropecuario del territorio tunero le corresponde una tarea decisiva en la siembra y cosecha de yuca, un renglón que se adapta fácilmente a las características de los suelos locales y al cultivo en secano; o sea, solo con el beneficio de las precipitaciones.

De igual manera en las unidades productoras de Las Tunas se pudiera impulsar la obtención de otros alimentos con harina de yuca, actividad en la que sobresale la finca El Placer, del municipio de Jesús Menéndez, donde se preparan natillas, dulces, galletas, croquetas y otros productos.

Teniendo en cuenta los serios problemas del transporte por falta de combustible, también se pudieran elaborar más jugos y conservas de frutas y hortalizas a partir del uso de la caña de azúcar, el coco, la guayaba, el mango, la fruta bomba y otros renglones.

Lo más importante es aprovechar todos los recursos que se producen en los campos, evitar las pérdidas, generar opciones alimentarias para la población y garantizar estabilidad económica en las minindustrias, jugueras y otras unidades productoras.

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