23 de marzo de 2026

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

Urge potenciar alimentos alternativos

23 de Mar de 2026
, por Yenima Dí­az Velázquez
  – 0 visitas

Las Tunas.- La inestabilidad del servicio eléctrico y la insuficiente disponibilidad de materias primas para garantizar el pan de la población cada día constituyen una realidad en la provincia de Las Tunas, la que se pudiera aliviar mediante otras alternativas.

Una de las opciones que ya existe y que debería incrementarse en los ocho municipios es la elaboración de casabe, un alimento con numerosas ventajas nutritivas, posibilidades de conservación e ideal para pacientes diabéticos, celíacos e hipertensos.

Los burenes son fáciles de instalar, ocupan poco espacio, funcionan con leña y se pueden manipular con una sencilla capacitación. Estas razones evidencian la factibilidad de construirlos tanto en las cooperativas de producción agropecuaria y de créditos y servicios, como en otros espacios.

Por ello, al sector agropecuario del territorio tunero le corresponde una tarea decisiva en la siembra y cosecha de yuca, un renglón que se adapta fácilmente a las características de los suelos locales y al cultivo en secano; o sea, solo con el beneficio de las precipitaciones.

De igual manera en las unidades productoras de Las Tunas se pudiera impulsar la obtención de otros alimentos con harina de yuca, actividad en la que sobresale la finca El Placer, del municipio de Jesús Menéndez, donde se preparan natillas, dulces, galletas, croquetas y otros productos.

Teniendo en cuenta los serios problemas del transporte por falta de combustible, también se pudieran elaborar más jugos y conservas de frutas y hortalizas a partir del uso de la caña de azúcar, el coco, la guayaba, el mango, la fruta bomba y otros renglones.

Lo más importante es aprovechar todos los recursos que se producen en los campos, evitar las pérdidas, generar opciones alimentarias para la población y garantizar estabilidad económica en las minindustrias, jugueras y otras unidades productoras.

/mga/

Temas: Alimentos alternativos - Las Tunas - producción de casabe

Últimas noticias

En Las Tunas Día Meteorológico Mundial desde la investigación

Con el tema Observar hoy para proteger el mañana, se celebra este 23 de marzo otra vez el Día Meteorológico Mundial. La conmemoración en Las Tunas sobre todo expone la contribución fundamental de los servicios de su Centro Meteorológico Provincial (CMP) a la seguridad y al bienestar de la sociedad.

La luz en el pasillo: donde la decencia no tiene precio

Después de pasarle la rima a las colas, a los precios inflados y al que vive del inventario ajeno, uno corre el riesgo de pensar que la batalla está perdida. Pero basta detenerse un segundo, bajarle el volumen al ruido de la queja y mirar bien: ahí están los quijotes de cada día. Esos que, en medio del sálvese quien pueda, deciden salvar al de al lado.

Paso a paso, en Las Tunas se pueden lograr buenas cosechas

En medio de las complejas circunstancias que vive hoy el mundo y ante las crecientes amenazas del gobierno estadounidense contra Cuba se aprecia la visión de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional y la certeza de que en cada territorio debemos producir los alimentos que demanda la población.

Un “Solo” que no está tan solo… tiene poesía

La poesía no es remanente, es alma y esencia. Nuestra provincia sabe bien sobre ello, pues aquí existen numerosos cultivadores que, desde estrofas diversas, enaltecen esta expresión artística. Por ese sendero, el plegable promocional Solo de Poesía, impulsado por el proyecto Cultura y Tuneridad, con el apoyo del Centro Provincial del Libro y la Literatura, entre otras instituciones, demuestra los valores que en ese sentido coexisten en el Balcón de Oriente.

El negocio de la necesidad: cuando la escasez se vuelve «oportunidad»

En tiempos de crisis, sale a flote lo mejor y lo peor del ser humano. Hemos visto gente compartir un pedazo de pan y otros, lamentablemente, convertir la necesidad ajena en una mina de oro personal. El acaparamiento no es un fenómeno nuevo, pero cuando se alimenta de los productos que el propio Estado destina al pueblo, deja de ser una «estrategia de supervivencia» para convertirse en una falta de respeto al sudor del trabajador.

Más leido

Otras Noticias

En Las Tunas Día Meteorológico Mundial desde la investigación

En Las Tunas Día Meteorológico Mundial desde la investigación

 Las Tunas.- Con el tema Observar hoy para proteger el mañana, se celebra este 23 de marzo otra vez el Día Meteorológico Mundial. La conmemoración en Las Tunas sobre todo expone la contribución fundamental de los servicios de su Centro Meteorológico Provincial (CMP) a...

Paso a paso, en Las Tunas se pueden lograr buenas cosechas

Paso a paso, en Las Tunas se pueden lograr buenas cosechas

Las Tunas.- En medio de las complejas circunstancias que vive hoy el mundo y ante las crecientes amenazas del gobierno estadounidense contra Cuba se aprecia la visión de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional y la certeza de que en cada...

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *