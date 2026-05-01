Primero de Mayo en Las Tunas con el compromiso del ejército de batas blancas

Primero de Mayo en Las Tunas con el compromiso del ejército de batas blancas

Las Tunas.- La cita del proletariado este Primero de Mayo en la provincia de Las Tunas lleva la impronta de los trabajadores de la Salud Pública ante el compromiso con el bienestar de la población desde el empeño diario que impone la creatividad y la resolutividad de los servicios.

«El cumplimiento de los indicadores sindicales es una muestra más del quehacer del movimiento obrero junto a la administración para festejar este Dí­a Internacional de los Trabajadores», afirmó el director general del ramo en la provincia, el doctor Ariel Guevara Bringa.

«El sector lleva meses ocupado con las tareas en saludo a esta celebración y muestra resultados satisfactorios relacionados con los diferentes programas, entre ellos una mortalidad infantil enmarcada en el propósito nacional y avances en los servicios de Neonatología y la Terapia Intensiva Pediátrica.

«De igual manera se mantiene en cero la tasa de defunción materna, mediante un trabajo fuerte y dedicado desde la Atención Primaria hasta la atención al grave relacionado con las gestantes en la Terapia Intensiva para adultos y el área de la maternidad, del Hospital Provincial General Docente Doctor Ernesto Guevara».

Mencionó que en el período se identifican otros logros, entre ellos el trabajo del sector en la vacunación, los programas de higiene y la actividad quirúrgica, aunque en esta última aún no se logra satisfacer plenamente las necesidades del pueblo.

“Sobresale la recuperación del Centro Oftalmológico y el reinicio de la cirugía electiva en el hospital Guillermo Domínguez, dentro de un grupo de indicadores quirúrgicos de varias especialidades. También se destaca la estabilidad de los renglones de la Medicina Natural, resultado de medidas locales”, añadió Guevara Bringa.

El directivo explicó que se avanza en indicadores de ingresos y movimientos hospitalarios, así como en la Atención Primaria, reflejada en el plan de consultas, las labores de terreno, los ingresos domiciliarios y la atención al Adulto Mayor y al riesgo reproductivo preconcepcional, entre otros programas de este nivel sanitario.

El sector enfrentó un trimestre complejo, marcado por las medidas energéticas y las limitaciones del bloqueo, con impacto directo en los servicios. Al respecto, precisó que las experiencias han sido diversas a partir de las acciones realizadas por el país y la provincia, lo cual permitió mejorar la cobertura energética en las unidades asistenciales mediante la instalación de paneles solares.

“Se beneficiaron con estas donaciones todos los policlínicos, hogares maternos y de ancianos, así como las casas de abuelos, con la posibilidad de ampliar la protección a los grupos electrógenos, las actividades propias de los hospitales, la proyección comunitaria y las especialidades”, argumentó.

El impacto en la población ha sido fuerte y en este escenario el sector creció ante las dificultades y se implementaron medidas para garantizar el respaldo a los servicios, comentó el galeno.

“En cuanto al resto del aseguramiento, también se hace un uso racional de lo dispuesto mientras se pone en función lo necesario, tanto en la actividad quirúrgica de urgencia garantizada en los hospitales provinciales, como en exámenes y otras acciones que se desarrollan de manera organizada y administrativa”, explicó.

Respecto a la situación higiénico-epidemiológica, agregó “la provincia mantiene en cero la transmisión de arbovirosis y se prepara con una estrategia que abarca los meses de mayo y junio, mediante acciones que darán sostenibilidad al programa para evitar el incremento de criaderos de mosquitos y que, entre julio y septiembre, no ocurra ningún brote”.

El sector sanitario en Las Tunas, previo al Primero de Mayo, desarrolló varias actividades centrales e institucionales, entre ellas trabajos voluntarios masivos de limpieza en comunidades y organopónicos en apoyo a la producción de alimentos.

También se realizaron donaciones voluntarias de sangre, el engalanamiento de las unidades y la declaración de Centros Listos, ratificando el activismo del movimiento sindical, la calidad de la atención a los trabajadores y el protagonismo de los profesionales en el proceso Mi Firma por la Patria, como muestra de sensibilidad y compromiso con la Revolución en esta jornada.

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