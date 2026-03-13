Realizan Acto Provincial por el Día de la Prensa Cubana

Las Tunas.- El memorial Vicente García acogió este 13 de marzo el Acto Provincial por el Día de la Prensa Cubana, solemne cita que contó con la presencia de Osbel Lorenzo Rodríguez, primer secretario del Partido en la provincia; la gobernadora Yelenys Tornet; Adalys Ray, presidenta de la Unión de Periodistas de Cuba (Upec) en el territorio; entre otras autoridades y colegas de diferentes medios de comunicación.

En el contexto se agasajaron a los laureados con los premios provinciales de periodismo “Ubiquel Arévalo Morales” y “Ricardo Varela Rojas”. En el primer certamen, los lauros fueron para István Ojeda Bello, del periódico 26; Yaidel Miguel Rodríguez Castro, de Radio Cabaniguán; Yordanis Rodríguez Vega y Rosa María Ramírez Reyes, de Radio Libertad; y la joven Evelyn Charité Güides Rivera, de Radio Victoria.

En cuanto al segundo, los galardonaron fueron Yuset Puig Pupo, en Prensa Escrita; Yamileydis Montoya Pupo, en Radio; Gianny López Brito, en Televisión; Yaidel Miguel Rodríguez Castro, en Hipermedia, y Reynaldo López Peña, en Gráfica. Asimismo, fueron reconocidos los miembros del jurado de ambos concursos.

Entre los momentos especiales figuró el tributo al colega Rafael Aparicio Coello, quien mereció el Premio Por la Obra de la Vida Rosano Zamora Paadín, así como el estímulo a Aliuska Barrios, con una labor destacada al frente del Sistema de la Radio en Las Tunas, cargo que en lo adelante asumirá Ania Caballero Leyva.

Allí se reconocieron, además, a los más destacados por delegaciones, siendo aplaudidos Zucel de la Peña Mora, de 26; Juan Morales Agüero, de los medios nacionales; Yamileydis Montoya Pupo, de Radio Victoria; y Natasha Díaz Bardón, del telecentro TunasVisión.

Osbel Lorenzo Rodríguez, primer secretario del Partido en la provincia, reconoció in situ al personal del gremio que, día a día, realiza un quehacer incansable y meritorio para llevar al pueblo la información oportuna.

Al concluir el acto, casi al cierre de la Jornada de la Prensa aquí, en la sede de la Upec se inauguró la exposición Fidel y la prensa tunera, muestra que exhibe 13 fotos realizadas al líder histórico de la Revolución Cubana a su paso por Las Tunas.

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