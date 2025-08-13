El homenaje de «Chicho» a Fidel

Las Tunas.- A pie de obra, como decimos en buen cubano me encontré en la tarde de este miercoles 12 de agosto a Salvador Almansa, conocido por todos como Chicho.
Y es que este trabajador incansable se propuso culminar en el jardín de la Empresa de bebidas y refrescos una obra colmada de detalles pero sobre todo de amor a Fidel.
«Esto es por amor, porque Fidel es inspiración para mí y me motiva a realizar cosas como estas”, dijo mientras observaba el immenso corazón decorado con flores de aquel jardín ».
Se trata de un corazón porque tiene un gran significado, me dice muy emocionado: «cuando se habla de corazón, se habla de Fidel. Cuando se habla de Fidel, se habla de revolución, y he hecho esto por amor a ese gran hombre y a todo lo que hizo por el movimiento obrero cubano ».
Solo poco más de una hora estuvo trabajando con el propósito de que estuviera listo para esta jornada de este 13 de agosto cumpleaños 99 del líder invencible de la revolución.
Para él cada detalle es importante en el empeño por embellecer el entorno pero también de brindar desde su humilde esfuerzo el digno homenaje que hoy los cubanos brindan a ese gran hombre.
/lrc/