El despertar del Gigante: Primero de Mayo en Las Tunas

Las Tunas.- El reloj aún no marca las cinco de la mañana, pero en Las Tunas el silencio habitual de la madrugada ya ha sido derrotado.

No es un despertar abrupto, sino un murmullo creciente que comenzó en los barrios periféricos y fue convergiendo, como ríos de entusiasmo, hacia el corazón político de la provincia.

Bajo un cielo que apenas empieza a teñirse de un azul pálido, los alrededores de la Plaza de la Revolución Mayor General Vicente García se transforman en un hormiguero de voluntades.

Las calles que custodian este sitio histórico —testigo de tantas batallas y hoy de tantas reafirmaciones— se llenan de un colorido que desafía la penumbra: el rojo, el blanco y el azul de las banderas se agitan al ritmo de una brisa fresca que presagia una jornada intensa.

Desde la Avenida Dos de Diciembre hasta las inmediaciones de la calle Francisco Varona y sus alrededores, el pueblo se va concentrando en bloques compactos. No es solo una multitud; es un mosaico de la sociedad tunera. Aquí están los hombres y las mujeres del campo con sus sombreros de guano, los obreros de las industrias con sus uniformes relucientes, y los trabajadores de la salud y la educación, siempre en la primera línea del deber.

El ambiente en las zonas de concentración es de una alegría compartida. Se escuchan acordes de trova y son escapando de algunos altavoces, mezclándose con el bullicio de las conversaciones y el ensayo de las consignas que pronto tronarán frente a la figura de bronce del León de Santa Rita.

Los niños, sobre los hombros de sus padres, miran con asombro los globos y las pancartas artesanales que cada colectivo preparó con esmero.

A medida que los primeros rayos del sol iluminan la silueta imponente del monumento a Vicente García, la marcha combatiente comienza a tomar forma.

El aire se carga de una energía vibrante. No es solo el desfile por el Día Internacional de los Trabajadores; es la demostración de un pueblo que, tras madrugar con el sol, se dispone a caminar unido, con el paso firme y la convicción de quien sabe que cada zancada sobre el asfalto de la Plaza es un mensaje de resistencia y esperanza.

El desfile comenzará en minutos, y Las Tunas, una vez más, se convierte en un solo puño alzado frente a la historia.

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