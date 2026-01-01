1 de Ene de 2026

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

Inauguran en «Colombia» nuevas obras de carácter social

1 de Ene de 2026
 - Raudel Rodríguez Aguilar
   12

Colombia, Las Tunas.- En el municipio de Colombia en saludo al aniversario 67 del Triunfo de la Revolución cubana se inauguraron nuevas obras de beneficio social.

Una nueva vivienda de tipología cuatro, en el Consejo Popular dos, fue terminada y entregada a su propietario, un hogar confortable y con todas las condiciones.

Instalaciones vinculadas al comercio y la gastronomía, se concluyeron en el centro de la ciudad, como fueron dos puntos de ventas de trabajadores por cuenta propia, ubicados al frente del parque de las madres, así como la nueva parrillada, para el expendio de comidas rápidas, aledañas a la instalación del Bar Río.

El deporte se vio beneficiado con la inauguración del beisbolito municipal Osvaldo Calzada Díaz, en honor al otrora jardinero central de Las Tunas, Mineros y Orientales.

El cual está ubicado en la institución educativa del seminternado José Martí, esta instalación deportiva permitirá la práctica del béisbol desde las primeras edades.

A la inauguración asistieron Osbel Lorenzo Rodríguez primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Las Tunas y la gobernadora Yelenis Tornet Menéndez, en el que resaltaron la calidad y la necesidad de preservar lo logrado, quienes estuvieron acompañados por las principales autoridades políticas, gubernamentales y administrativas en el territorio.

El nuevo advenimiento de la Revolución cubana, en su aniversario 67, se recibe en Colombia, luego de un año 2025 de esfuerzo y sacrificio, y se recompensa con obras en beneficio del pueblo.

 

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

Temas: Colombia - inauguran obras sociales - Las Tunas

Últimas noticias

El ejemplo de Fidel, la mayor inspiración en 2026

Que el 2026 sea el Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, es un acicate para los cubanos porque su presencia eterna es muestra de cuánto caló en la memoria colectiva de este pueblo y en la proyección social para que todos tengamos iguales oportunidades.

Yassel Izaguirre explota su potencial con números de lujo

La ofensiva tunera volvió a ser protagonista en la Serie Nacional 64, y uno de sus pilares fue el joven Yassel Izaguirre, quien completó la mejor campaña de su carrera. El jugador se consolidó como pieza clave dentro de una de las alineaciones más productivas del campeonato, mostrando un rendimiento ofensivo que lo coloca entre los bateadores más destacados del torneo.

Cultura en el 2025, una mirada retrospectiva

«La cultura es la fiesta que el hombre se da a sí mismo», dijo Carlos Marx. Ciertamente, a pesar de las carencias materiales y otras vicisitudes, los artistas se crecen para ofrecer a los públicos obras de calidad. Este 2025 no fue la excepción. Vamos a repasar algunos de sus momentos más relevantes.

Crónica de un año claroscuro

Un año que termina siempre despierta un amasijo de emociones. La vida, con su indetenible galopar, va dejando huellas en el tapiz del alma, en el cuerpo que se erige boxeador ante los demonios cotidianos.

Más leido

Otras Noticias

El ejemplo de Fidel, la mayor inspiración en 2026

El ejemplo de Fidel, la mayor inspiración en 2026

Que el 2026 sea el Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, es un acicate para los cubanos porque su presencia eterna es muestra de cuánto caló en la memoria colectiva de este pueblo y en la proyección social para que todos tengamos iguales oportunidades.

Crónica de un año claroscuro

Crónica de un año claroscuro

Un año que termina siempre despierta un amasijo de emociones. La vida, con su indetenible galopar, va dejando huellas en el tapiz del alma, en el cuerpo que se erige boxeador ante los demonios cotidianos.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *