Inauguran en «Colombia» nuevas obras de carácter social

Colombia, Las Tunas.- En el municipio de Colombia en saludo al aniversario 67 del Triunfo de la Revolución cubana se inauguraron nuevas obras de beneficio social.

Una nueva vivienda de tipología cuatro, en el Consejo Popular dos, fue terminada y entregada a su propietario, un hogar confortable y con todas las condiciones.

Instalaciones vinculadas al comercio y la gastronomía, se concluyeron en el centro de la ciudad, como fueron dos puntos de ventas de trabajadores por cuenta propia, ubicados al frente del parque de las madres, así como la nueva parrillada, para el expendio de comidas rápidas, aledañas a la instalación del Bar Río.

El deporte se vio beneficiado con la inauguración del beisbolito municipal Osvaldo Calzada Díaz, en honor al otrora jardinero central de Las Tunas, Mineros y Orientales.

El cual está ubicado en la institución educativa del seminternado José Martí, esta instalación deportiva permitirá la práctica del béisbol desde las primeras edades.

A la inauguración asistieron Osbel Lorenzo Rodríguez primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Las Tunas y la gobernadora Yelenis Tornet Menéndez, en el que resaltaron la calidad y la necesidad de preservar lo logrado, quienes estuvieron acompañados por las principales autoridades políticas, gubernamentales y administrativas en el territorio.

El nuevo advenimiento de la Revolución cubana, en su aniversario 67, se recibe en Colombia, luego de un año 2025 de esfuerzo y sacrificio, y se recompensa con obras en beneficio del pueblo.

/lrc/

