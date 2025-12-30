Jobabo celebra Aniversario 67 de la liberación del poblado y Triunfo de la Revolución Cubana

Jobabo, Las Tunas – Jobabo celebró este 30 de diciembre el acto municipal por el Aniversario 67 de la Liberación del territorio y el Triunfo de la Revolución Cubana.
La efeméride, desarrollada en un ambiente de fervor patriótico, sirvió para reafirmar el compromiso de este pueblo con su historia y rendir homenaje a los héroes y mártires que hicieron posible la gesta. La ceremonia constituyó un puente entre el legado histórico y el quehacer actual del municipio.
Durante el evento, se reconoció el destacado trabajo de instituciones y organismos locales, así como de un grupo de trabajadores y directivos que sobresalieron en diversas tareas a lo largo del año 2025.
En un momento significativo para el relevo, se entregó el carné de militante de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) a un grupo de jóvenes, mientras que otros compañeros fue integrado a las filas del Partido Comunista de Cuba (PCC), demostrando la continuidad de los principios revolucionarios.
El acto contó con la presencia del Primer Secretario del PCC en la provincia de Las Tunas, Osbel Lorenzo Rodríguez, y de la Gobernadora provincial, Yelenis Tornet Menéndez. Les acompañaban los principales dirigentes del municipio, quienes junto a los ciudadanos reconocidos y las nuevas generaciones de militantes, ratificaron la unidad en torno a los ideales de la Revolución y el desarrollo de la localidad.
