Celebran 65 años en «Colombia» de los Comités de Defensa de la Revolución

Los cederistas del municipio Colombia festejaron el aniversario 65 de la creación de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en 1960.

El acto municipal aconteció en la zona cederista número 21 Anacaona, perteneciente al Consejo Popular 1, cuyos resultados avalaron ser la sede de tan significativa fecha para la familia cubana.

Manifestaciones culturales amenizaron la ocasión, en la que se reconocieron a CDR destacados, zonas cederistas con resultados integrales durante el último año, y a organismos con vínculos a la mayor organización de masas del país.

Yainier Hernández Zamora, coordinador municipal de los CDR, al pronunciar las palabras centrales resaltó las principales tareas de los cederistas colombianos, las cuales serán mantener la unidad del barrio, fortalecer la vigilancia revolucionaria, aportar en la producción de alimentos, y apoyar en las donaciones voluntarias de sangre, entre otras misiones.

Estuvieron presentes autoridades del Partido, del Gobierno, del Consejo de la Administración, cuadros de las organizaciones políticas y de masas, junto a una representación de dirigentes de base del municipio y cederistas de la zona.

/mga/

