17 de Dic de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

Analizan en Las Tunas acciones higiénico-epidemiológicas actuales

17 de Dic de 2025
 - Yami Montoya
   162

Las Tunas.- Transformar el impacto de las enfermedades arbovirales en la salud de la población llamó la gobernadora de Las Tunas, Yelenis Tornet Menéndez, durante un encuentro con representantes de entidades, organismos y del sector sanitario para evaluar las acciones higiénico-epidemiológicas en la provincia.

Convocó a trabajar de manera diferenciada en las manzanas reiterativas, con la población, los delegados y las asambleas del Poder Popular; al igual que, de manera específica, intervenir en los colectivos laborales para evitar focos en las empresas, donde los directivos son los máximos responsables de la calidad del autofocal.

Añadió Tornet Menéndez que «si no se eliminan las causas y condiciones se mantendrá el dengue», en tanto refirió que se debe trabajar con mayor control, anticipar la prevención, la vigilancia y la lucha antivectorial.

En esta oportunidad el doctor Ariel Guevara Bringa, director general de Salud, actualizó sobre la situación epidemiológica y las acciones principales que se acometen en esta etapa, en la cual el llamado es elevar la percepción de riesgos y fortalecer el autofocal familiar para eliminar los criaderos y disminuir la presencia del vector.

Explicó que en la provincia los territorios de Puerto Padre y Majibacoa durante el año han mantenido períodos extensos de transmisión, mientras se incrementan en la provincia el número de estudios de casos febriles.

En otro orden agregó Guevara Bringa que en el ciclo 12 disminuye la focalidad respecto al mes anterior en un 30 por ciento y se insiste en el bloqueo de casos en las primeras 24 horas con seguimiento en cada área de Salud.

El directivo enfatizó que entre las acciones locales se potencia la búsqueda activa de casos sospechosos de arbovirosis , así como los tratamientos focal con abate y biológico en las manzanas estratificadas de alto riesgo entomo-epidemiológico.

Por su parte el doctor Aldo Cortéz González, subdirector del Centro Provincial de Higiene Epidemiología y Microbiología, detalló que en la vigilancia y la lucha antivectorial es esencial el trabajo intersectorial y comunitario, en el cual si no existe la capacidad de movilización de la población y los organismos no se logrará la ofensiva que requiere de efectividad integrada, continua y sostenible.

También precisó que el tratamiento adulticida permite erradicar la población de mosquitos adultos infectados y destruir los focos, en tanto urge eliminar los basureros de manera sostenida, a partir de la caracterización de la comunidad y los criaderos potenciales con prioridad de los lugares como los edificios multifamiliares, espacios de mayor concentración de población y de riesgos.

/mga/

Temas: acciones higiénico-epidemiológicas - situación epidemiológica

