15 de Dic de 2025

Las Tunas

Fallece el doctor Rolando Lucas Limonta, Padre de la Cirugía en Las Tunas

15 de Dic de 2025
 - Yami Montoya
   55

Las Tunas.- A los 90 años de vida deja su huella eterna el doctor Rolando Lucas Limonta en el gremio de profesionales de la cirugía del Hospital General Docente Doctor Ernesto Guevara de la Serna, un colectivo que lo reconocerá por siempre como el Padre de la Cirugía en Las Tunas.

La grandiosidad de su obra tiene el sello propio por el crecimiento profesional de sus pupilos, a quienes guió en los quirófanos del Guevara, bisturí en mano, en línea fina por la vida.

El doctor Rolando Lucas Limonta inició la carrera de Medicina en La Habana y concluyó en Santiago de Cuba, tuvo interés inicial por la Cirugía Cardiovascular,  pero la vida no le permitió su desarrollo y terminó graduándose como Cirujano General de este país.

Aplicó en su colectivo las mismas enseñanzas empleadas en su proceso de formación y que posteriormente lo convirtieron en profesor de generaciones de cirujanos que hoy fomentan en su labor diaria su experiencia en el ejercicio de salvar vidas no solo de locales también de internacionales, por sus colaboraciones en naciones como Venezuela y la República Democrática del Congo.

A partir de hoy los integrantes del servicio de Cirugía General encumbrarán la obra que en vida consolidó este fundador de la actividad quirúrgica en el Hospital General Docente Doctor Ernesto Guevara, el doctor Rolando Lucas Limonta, cuyo nombre ensancha la magnitud de sus aportes a esta especialidad desde su vocación docente, el rigor científico y su entrega a la práctica en el quirófano.

Iliana María: su amor eterno por el arte y su pueblo

Iliana María Fernández Mejía es una de las artistas más representativas del municipio de Colombia, amplia es su trayectoria en el quehacer cultural de este territorio en 40 años de labor, esa vocación que nació desde pequeña.

