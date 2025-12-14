14 de Dic de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

Iliana María: su amor eterno por el arte y su pueblo

14 de Dic de 2025
 - Raudel Rodríguez Aguilar
   43

Colombia, Las Tunas.- Iliana María Fernández Mejía es una de las artistas más representativas del municipio de Colombia, amplia es su trayectoria en el quehacer cultural de este territorio en 40 años de labor, esa vocación que nació desde pequeña.

«Desde niña siempre tuve inclinación por la cultura,  la danza, la música, pero sobre todo por el teatro, siempre participaba en la escuela declamando en obras de teatrales, participé en festivales provinciales como declamadora, y siempre mi única vocación o sea la más fuerte fue el teatro, en la secundaria participaba en todos los matutinos, en los actos, tal es así que cuando llegó la convocatoria de la carrera de instructores de arte, las personas me decían llegó una beca de teatro y esa por supuesto debe ser tuya, y así fue».

Por su amplia trayectoria y sus excelentes resultados en el año 2010 cumplió misión internacionalista en la República Bolivariana de Venezuela llevándo el arte hasta los diferentes sectores de la población.

«Fui seleccionada entre las primeras instructoras de la provincia para cumplir la honrosa misión en Venezuela, durante dos años, allí me ubicaron en Caracas donde trabaje en escuelas primarias, preuniversitario y con círculos de abuelos impartiendo talleres, creando unidades artísticas que se presentaron en actividades, de la parroquia y en festivales creados por la propia misión».

Es reconocida en este municipio por sus destacadas presentaciones: «desde pequeña me gusta declamar, y me hace mucho bien, eso me ha identificado con las personas y es gratificante, cuando bajo del escenario siempre tengo personas que me felicitan, y me dicen es verdad que eres una estrella, no es porque lo sea, sino porque me ven de ese modo, y les agradezco».

Iliana la teatrista, la declamadora, la presentadora de espectáculos y actos, ha participado en disímiles eventos en La Habana, Santa Clara, Bayamo y Las Tunas. Muchos son los reconocimientos nacionales, provinciales y municipales, sin embargo el mayor premio, es y será por siempre el cariño de su pueblo: el de su terruño colombiano.

«Doy gracias a mi pueblo, cuando voy a alguna comunidad, cuando realizó alguna presentación y las personas me reconocen, ese reconocimiento vale mucho, nunca pretendí irme de mi municipio y lo di todo por él, porque ha sido un amor eterno por mi pueblo y por lo que he hecho».

/mga/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

Temas: Colombia - Iliana María Fernández - Las Tunas - Trabajadora de la cultura

Últimas noticias

Del sueño a la poesía: pasión, melodía y corazón

La peña musical Del Sueño a la Poesía, de la maestra Elvira Skourtis, es una suerte de remedo de ternura en el que el público disfruta de las seis cuerdas de la guitarra y la poesía. Desde la sede de la Asociación Hermanos Saiz, el espacio celebra el talento de cada guitarrista, mientras los versos surcan el aire para acariciar el oído y transportarnos hasta lugares insospechados.

Más leido

Otras Noticias

Primer Secretario del Partido llama en el XI Pleno a combatir el burocratismo, fortalecer el control y afianzar la unidad

Primer Secretario del Partido llama en el XI Pleno a combatir el burocratismo, fortalecer el control y afianzar la unidad

En sus intervenciones, Díaz-Canel insistió en la necesidad de elevar la exigencia interna del Partido, acercar la gestión política a los problemas reales de la población, fortalecer los mecanismos de control y la rendición de cuentas, y sostener la unidad como garantía de soberanía, en un contexto marcado por el recrudecimiento del bloqueo y la “guerra mediática”.

Meteorólogos tuneros evalúan su gestión durante el 2025

Meteorólogos tuneros evalúan su gestión durante el 2025

Mantener la efectividad de los pronósticos por encima del 90 por ciento y fortalecer la vigilancia en el territorio tunero y sus mares adyacentes son algunas de las proyecciones del Centro Meteorológico Provincial de Las Tunas para emitir avisos de alerta temprana durante el venidero año 2026.

Regresaron a casa trabajadores de la Empresa Eléctrica de Las Tunas

Regresaron a casa trabajadores de la Empresa Eléctrica de Las Tunas

Tras protagonizar intensas jornadas de dura labor, regresaron a tierra tunera los integrantes del contingente Vicente García González perteneciente a la Empresa Eléctrica, que durante un mes contribuyeron al restablecimiento de los daños causados por el huracán Melissa en Santiago de Cuba.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *