Iliana María: su amor eterno por el arte y su pueblo

Colombia, Las Tunas.- Iliana María Fernández Mejía es una de las artistas más representativas del municipio de Colombia, amplia es su trayectoria en el quehacer cultural de este territorio en 40 años de labor, esa vocación que nació desde pequeña.

«Desde niña siempre tuve inclinación por la cultura, la danza, la música, pero sobre todo por el teatro, siempre participaba en la escuela declamando en obras de teatrales, participé en festivales provinciales como declamadora, y siempre mi única vocación o sea la más fuerte fue el teatro, en la secundaria participaba en todos los matutinos, en los actos, tal es así que cuando llegó la convocatoria de la carrera de instructores de arte, las personas me decían llegó una beca de teatro y esa por supuesto debe ser tuya, y así fue».

Por su amplia trayectoria y sus excelentes resultados en el año 2010 cumplió misión internacionalista en la República Bolivariana de Venezuela llevándo el arte hasta los diferentes sectores de la población.

«Fui seleccionada entre las primeras instructoras de la provincia para cumplir la honrosa misión en Venezuela, durante dos años, allí me ubicaron en Caracas donde trabaje en escuelas primarias, preuniversitario y con círculos de abuelos impartiendo talleres, creando unidades artísticas que se presentaron en actividades, de la parroquia y en festivales creados por la propia misión».

Es reconocida en este municipio por sus destacadas presentaciones: «desde pequeña me gusta declamar, y me hace mucho bien, eso me ha identificado con las personas y es gratificante, cuando bajo del escenario siempre tengo personas que me felicitan, y me dicen es verdad que eres una estrella, no es porque lo sea, sino porque me ven de ese modo, y les agradezco».

Iliana la teatrista, la declamadora, la presentadora de espectáculos y actos, ha participado en disímiles eventos en La Habana, Santa Clara, Bayamo y Las Tunas. Muchos son los reconocimientos nacionales, provinciales y municipales, sin embargo el mayor premio, es y será por siempre el cariño de su pueblo: el de su terruño colombiano.

«Doy gracias a mi pueblo, cuando voy a alguna comunidad, cuando realizó alguna presentación y las personas me reconocen, ese reconocimiento vale mucho, nunca pretendí irme de mi municipio y lo di todo por él, porque ha sido un amor eterno por mi pueblo y por lo que he hecho».

/mga/

