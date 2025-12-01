1 de Dic de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Salud

Apoyo a las personas con VIH/SIDA una premisa desde Colombia

1 de Dic de 2025
 - Raudel Rodríguez Aguilar
   2

Colombia, Las Tunas.-Cada primero de diciembre, el mundo lanza mensajes de concientización en respuesta al VIH, una jornada de lucha contra el SIDA, en la que se dedica a dar a conocer las causas y consecuencias de esta epidemia.

En el municipio de Colombia se trazan acciones como declara la licenciada en enfermería Josefina Bravo Rosabal que atiende el programa de ITS/VIH-SIDA en el policlínico «Francisco Caamaño Deño»

«Se hacen actividades, charlas educativas, jornadas por la salud, principalmente con los grupos de riesgo para evitar que se propague esta enfermedad, en el territorio ,desde que fue detectada la enfermedad, se han registrado 84 casos, de ellos 12 han fallecido, pero ninguno en lo que va del actual año 2025».

A través del policlínico a estos pacientes se les realiza un monitoreo constante con chequeos sobre sus medicamentos el cual constituye una donación siendo totalmente gratuito, y su atención mensual con la evaluación de un clínico, entre otras.

Cada primero de diciembre constituye una oportunidad para educar y mejorar la comprensión de las personas a nivel mundial, de ver el VIH como un problema, y a la vez apoyar a las personas que viven con esta enfermedad.

 

/lrc/

Temas: Colombia - Día mundial de Sida - Las Tunas

