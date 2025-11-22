22 de Nov de 2025

¿Y la bancarización qué?

22 de Nov de 2025
 - Miguel Díaz Nápoles
¿Y la bancarización qué?

En la provincia de Las Tunas el proceso de bancarización requiere de un mayor control y exigencia por parte de los responsables con el asunto porque, aun cuando se ha trabajado, el avance es lento para consolidar esa importante actividad.

Aquí muchos establecimientos privados y algunos estatales no tienen las pasarelas de pago electrónico, lo que impide a los clientes hacer uso del dinero en tarjetas, y los coloca en una situación muy difícil por la carencia de efectivo en los bancos y cajeros automáticos.

Y un problema muy serio es que son muy bajos los montos de dinero en efectivo que ingresan a los bancos las Mipymes, que de manera general no operan con canales electrónicos; la utilización de cuentas personales para el pago mientras las fiscales apenas tienen uso o están vacías. Asimismo, actores económicos no estatales se niegan a recibir billetes de baja denominación, lo cual es calificado como una humillación para la población.

