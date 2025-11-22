23 de Nov de 2025

Bandera 65 Aniversario de la Asociación de Agricultores Pequeños recorrerá municipio Colombia

22 de Nov de 2025
 Raudel Rodríguez Aguilar
Colombia, Las Tunas.- Los miembros de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) en el municipio de Colombia se alistan para recibir la bandera conmemorativa aniversario 65 de la fundación de la ANAP.

El estandarte será recibido el venidero día 27 en la Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) «Leningrado» cuya entrega la realizarán los asociados del vecino municipio de Jobabo.

Dentro de las actividades previstas estarán el intercambio con la junta directiva, fundadores y el grupo de trabajo comunitario de la comunidad rural Leningrado.

Se visitarán las áreas de autoconsumo y el módulo pecuario de la CPA «Sexto Congreso» y llegarán hasta la finca agroecológica del productor Alexander González y del asociado Maikel Cruz del Sol.

Con la presencia de la bandera, en estas tierras del sur tunero, prevén la donación de productos agropecuarios al hogar materno y a otras instituciones de la salud.

Además de la visita a la finca del productor Miguel Acanda con resultados en la agroecología; se llegarán hasta la Cooperativa de Créditos y Servicios «Simón Bolívar», y realizarán donativos a la casa de niños sin amparo parental.

Todas previas a la entrega a los asociados de la ANAP del más occidental de los municipios tuneros, Amancio, en la jornada del 28 de noviembre.

