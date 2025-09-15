Los Leñadores barren a los Piratas

Las Tunas.- Después de la victoria dominical con marcador de 11×1, los Leñadores concretaron el pase de escoba ante los maltrechos Piratas que no pudieron sacar triunfo alguno de su visita al estadio Julio Antonio Mella.

Los tuneros le propinaron nocao de 11×1 en ocho entradas a los isleños y extendieron a seis su racha de triunfos en el béisbol cubano. En tanto, los Piratas llegaron a diez derrotas al hilo.

Leandro Cañada, ganador del choque, se llevó los titulares al lanzar durante seis entradas, donde solo permitió una carrera, un hit, regaló un boleto y ponchó a tres bateadores.

Los Leñadores llegaron a ocho victorias en la temporada y solo archivan dos reveses para ubicarse terceros en la tabla de posiciones. Los verdirrojos viajaran este lunes hasta Granma para enfrentar desde este martes a los Alazanes en el estadio Mártires de Barbados.

