Obra de Renael González sigue siendo referente para cultores de la poesía

 - Redacción Digital Radio Victoria
Este 11 de noviembre, se conmemora el aniversario 83 del natalicio del prestigioso escritor puertopadrense Renael González Batista, fundador del Grupo Iberoamericano Amigos de la Décima Espinel-Cucalambé.

Natural de la comunidad de Calderón, en la provincia de Holguín, desde temprana edad, se asentó en la ciudad de Puerto Padre, sitio que le valió de fuente de inspiración y donde cultivó una prolífera obra, la cual trasciende hasta la actualidad.

De Renael, fallecido el 6 de marzo de 2022, conocemos obras como Sobre la tela del viento, Martín en el paraíso, Guitarra para dos islas, La Aguada de los Milagros y Sábado solo.

Precisamente, en Sábado solo, se incluyen sus poemas en una sola estrofa Tu mirada y Amor, los cuales fueron llevados a la música por José Antonio Rodríguez, en una pieza que se convirtió en uno de los números emblemáticos del pentagrama trovadoresco y actualmente forma parte del repertorio de varios intérpretes, entre ellos, de la cantante puertopadrense Sandra Fernández.

Además de aportar a la cancionística cubana, Sábado solo, poemario que lo ratificó como uno de los autores adelantados en el proceso de revitalización de la décima escrita, le valió a Renael González para ser galardonado con el Premio Cucalambé correspondiente al año 1993.

Otra de las contribuciones significativas de este poeta y pintor villazulino, es sin dudas, la fundación del Grupo Iberoamericano Amigos de la Décima Espinel-Cucalambé, hace más de 30 años, el cual favoreció el surgimiento de agrupaciones a lo largo y ancho del país.

En Puerto Padre, además de Renael, destacan entre los fundadores de este grupo, figuras como Reyna Esperanza Cruz, Gilberto Domínguez Serrano y Miguel Navarro Díaz, voces que dignifican la poesía en el país.

Diversos fueron los premios y reconocimientos de los que fue merecedor este activo miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, entre ellos, el Rubén Martínez Villena en poesía, el Concurso Internacional de Poesía Jara Carrillo del Reino de España y la Distinción por la Cultura Nacional.

La obra de Renael González, constituye un referente obligado para nuevas y viejas generaciones de cultores de la poseía.

En su creación, se juntan, en una formidable mezcla, lo cubano, lo universal, la poesía útil y agradable, la poesía joven, el amor, el desamor, la esperanza y la belleza.

Su mirada lírica ha sido, sin duda, muy influyente en el prolífico quehacer literario puertopadrense y más allá de sus límites geográficos, de manera muy en especial en el campo de la décima escrita.

Tanto es así, que a propuesta de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en Puerto Padre, la Asamblea Municipal del Poder Popular, acordó celebrar, cada 11 de noviembre, justo en la fecha de su nacimiento, el Día de la Décima Puertopadrense.

Dagney comparte con los suyos en tierra de campeones

El ajedrecista puertopadrense Dagney López Rivas, medallista de plata y bronce en la sexta edición de los Juegos Panamericanos de Sordos, de regreso a la patria chica, comparte con los suyos en la comunidad de Delicias, tierra de campeones.

