Nota informativa de Estado Mayor General de la Defensa Civil

NOTA INFORMATIVA No. 8

DEL ESTADO MAYOR NACIONAL DE LA DEFENSA CIVIL

SOBRE EL HURACÁN MELISSA

10 de noviembre de 2025, 14:00 horas

Se decide a partir de las 17:00 horas de hoy, establecer la FASE RECUPERATIVA para los municipios Río Cauto y Cauto Cristo de la provincia Granma y a la normalidad la provincia de Las Tunas; los municipios granmenses de Pilón, Niquero, Media Luna y Campechuela; los municipios Maisí, Baracoa e Imías en la provincia de Guantánamo y Calixto García, en la provincia Holguín.

Los demás municipios afectados tras el paso del huracán Melissa continuarán con la Fase Recuperativa, bajo la dirección de sus respectivos consejos de defensa.

Se reconoce la labor desplegada por los órganos de dirección, los medios de comunicación y la población, por la disciplina y solidaridad mostrada en el cumplimiento de las medidas orientadas durante los preparativos y la respuesta a este evento.

ESTADO MAYOR NACIONAL DE LA DEFENSA CIVIL