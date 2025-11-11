Portada » Noticias » Las Tunas » Las Tunas de la normalidad a la cotidianidad

Las Tunas.- Tras ser declarado por el Consejo de Defensa Nacional el paso a la normalidad, la provincia de Las Tunas enfrenta el reto de culminar un grupo importante de acciones que permitan retomar la cotidianidad existente antes del paso del huracán Melissa.

Si bien la mayoría de los servicios se han recuperado, persisten problemáticas en el abasto de agua, principalmente en el municipio cabecera y en Jobabo. Además, un total de mil 568 clientes del sistema eléctrico continúan sin servicio.

Un volumen considerable de escombros y desechos todavía permanece en varias comunidades, por lo que las prioridades se concentran en la limpieza, junto al inicio de la recuperación de las viviendas afectadas.

Así se informó en la más reciente reunión ampliada del Consejo de Defensa Provincial, donde, además de analizar la marcha de la recuperación, se definieron las estrategias para resolver los pendientes.

Desde este martes se inició la venta de tejas de fibrocemento a las familias cuyas viviendas sufrieron afectaciones totales o parciales en los techos. La reparación se realizará por esfuerzo propio, con asesoría de los arquitectos de la comunidad y técnicos de las direcciones municipales de la vivienda.

En cuanto a la Empresa Eléctrica, luego de haber restablecido más de tres mil 063 kilómetros de redes afectadas, el reto ahora es recuperar los 23 transformadores aún dañados y devolver el servicio a los más de mil 500 clientes que siguen sin electricidad.

Respecto a la recogida de escombros, los esfuerzos —con apoyo de entidades del Grupo Azucarero— se concentrarán en los municipios de Puerto Padre y Jesús Menéndez, para luego culminar con una intervención final en el municipio cabecera. Mientras tanto, el abasto de agua continuará siendo una problemática de solución compleja y prolongada.

El problema del agua en Las Tunas no se limita a las afectaciones dejadas por Melissa. Desde mucho antes, la ciudad cabecera y Jobabo experimentaban una marcada inestabilidad en el suministro, y más de 400 comunidades dependían del servicio mediante carros cisternas.

En el municipio cabecera se aceleran los trabajos en la potabilizadora de la presa El Rincón, con el objetivo de incrementar los volúmenes de entrega, mientras se inician labores en varios pozos de Piedra Hueca para incorporar esa fuente. La situación más crítica continúa siendo la de Jobabo, debido a que la turbina de Birama se encuentra en reparación en la capital del país.

Para el sector agropecuario, que perdió cientos de hectáreas de cultivos, el desafío está en trazar estrategias que permitan sostener las prioridades productivas impulsadas desde hace más de un año, especialmente en el desarrollo de polos agrícolas.

A la par de todas estas acciones, continúa la labor higiénico-sanitaria, pues el incremento de las arbovirosis sigue siendo uno de las principales dificultades del territorio, donde no se descuidan las acciones de enfrentamiento a sus causas y condiciones.

