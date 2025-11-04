Portada » Noticias » Deporte » Los Leñadores apalean a los Cocodrilos en su regreso a la Serie Nacional

Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas regresaron a la acción en la Serie Nacional 64 con una contundente victoria por fuera de combate ante los Cocodrilos de Matanzas.

El Estadio Julio Antonio Mella fue testigo del despliegue ofensivo de los verdirrojos, que se impusieron 15×3 en siete entradas, reafirmando su poderío y enviando un claro mensaje.

En el mismo primer episodio, los dirigidos por Abeyci Pantoja tomaron una ventaja definitiva, al anotar sus primeras tres carreras, dos de ellas impulsadas por un doble de Yosvani Alarcón y otra por un indiscutible de Yordanis.

En la segunda entrada, los tuneros marcaron otras cinco anotaciones, incluido el primero de los dos jonrones que ligó Henry Quintero. Ese fue el momento para sacar del box al abridor y derrotado Yamichel Pérez.

Pero ahí no acabó todo, los verdirrojos agregaron otras dos en el tercer capítulo y nuevamente anotaron otras cinco en el quinto para poner el marcador de nocao en la pizarra. Yordanis conectó un cuadrangular de tres carreras y Quintero volvió a disparar un batazo de vuelta completa.

El abridor Annier Pérez consiguió su segunda victoria al trabajar durante cinco entradas, donde solo permitió dos carreras, cuatro jits y propinó tres ponches.

Darbys Leyva sacó tres outs en el sexto episodio y Eloy Borrego lanzó el séptimo, permitiendo un jonrón de Esteban Terry.

Con este triunfo, los vigentes campeones nacionales convirtieron a los Cachorros holguineros en los nuevos líderes del torneo -por promedio de juegos ganados- y se colocaron a solo media rayita de la cima.

/lrc/

