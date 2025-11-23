23 de Nov de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Deporte

Los pequeños Leñadores de la categoría 7-8 años avanzan a cuartos de final

23 de Nov de 2025
 - Gretel Yanet Tamayo Velázquez
   7

Las Tunas.- El equipo de béisbol de Las Tunas aseguró este domingo su pase a los cuartos de final del Campeonato Nacional de Pequeñas Ligas (categoría 7-8 años) tras derrotar de manera contundente a Camagüey con marcador de 32×4.

El triunfo ratificó la superioridad mostrada desde el primer desafío, cuando los pequeños Leñadores vencieron también a los agramontinos 31×4, en una jornada que dejó claro el poder ofensivo y la disciplina táctica de los tuneros.

Con este resultado, el conjunto tunero se medirá ahora a los Gallitos de Sancti Spíritus en el Beisbolito 4 de Abril, ubicado junto a la Plaza Cultural de los Olivos. La serie está pactada a doble juego el sábado 29, y en caso de ser necesario, un sencillo el domingo 30 definirá al clasificado a la siguiente fase.

Las Pequeñas Ligas en esta edad tienen reglas específicas que buscan fomentar la participación y el desarrollo integral de los niños: se juegan seis entradas, en el terreno defienden nueve peloteritos y al bate pasan obligatoriamente los 14 integrantes de cada selección.

La Federación Internacional de Béisbol y Softbol (WBSC) anunció que para el año 2026 prevé potenciar esta categoría con la celebración de un certamen internacional, donde participarán varios países, lo que abrirá nuevas oportunidades para que los pequeños talentos cubanos midan fuerzas en escenarios globales.

 

/lrc/

Temas: Campeonato nacional de beisbol 7-8 años - Las Tunas

Últimas noticias

Los oficios y su valor imprescindible para la sociedad

En este mundo cada vez más desarrollado y digitalizado, tendemos a valorar las profesiones académicas y a relegar al olvido los oficios, sin embargo, los oficios manuales en muchos casos sustentan nuestra calidad de vida y la seguridad de nuestro hogar.

Los Leñadores vuelven a silenciar a los Toros

Los Leñadores de Las Tunas firmaron este sábado en el estadio Cándido González una victoria categórica de 5×0 sobre los Toros de Camagüey, apoyados en un gran pitcheo y una ofensiva oportuna que les permitió alcanzar su triunfo número 31 en la Serie Nacional de Béisbol 64.

El Festival Ánfora 2025 corona la magia en Las Tunas en cita de condecoraciones

En el marco de la edición 2025 del Festival Ánfora, que convierte a esta ciudad en la capital nacional de la ilusión, uno de los momentos más significativos tuvo lugar en el Memorial Vicente García González con la entrega de condecoraciones a personalidades y organizaciones que han aportado al desarrollo de las artes mágicas.

