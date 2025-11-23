Los pequeños Leñadores de la categoría 7-8 años avanzan a cuartos de final

Las Tunas.- El equipo de béisbol de Las Tunas aseguró este domingo su pase a los cuartos de final del Campeonato Nacional de Pequeñas Ligas (categoría 7-8 años) tras derrotar de manera contundente a Camagüey con marcador de 32×4.

El triunfo ratificó la superioridad mostrada desde el primer desafío, cuando los pequeños Leñadores vencieron también a los agramontinos 31×4, en una jornada que dejó claro el poder ofensivo y la disciplina táctica de los tuneros.

Con este resultado, el conjunto tunero se medirá ahora a los Gallitos de Sancti Spíritus en el Beisbolito 4 de Abril, ubicado junto a la Plaza Cultural de los Olivos. La serie está pactada a doble juego el sábado 29, y en caso de ser necesario, un sencillo el domingo 30 definirá al clasificado a la siguiente fase.

Las Pequeñas Ligas en esta edad tienen reglas específicas que buscan fomentar la participación y el desarrollo integral de los niños: se juegan seis entradas, en el terreno defienden nueve peloteritos y al bate pasan obligatoriamente los 14 integrantes de cada selección.

La Federación Internacional de Béisbol y Softbol (WBSC) anunció que para el año 2026 prevé potenciar esta categoría con la celebración de un certamen internacional, donde participarán varios países, lo que abrirá nuevas oportunidades para que los pequeños talentos cubanos midan fuerzas en escenarios globales.

