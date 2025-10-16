Embalses con poca agua, aunque llueve

Las Tunas.- La presa El Rincón, la mayor suministradora a la capital tunera, mantiene bajo su nivel aunque en lo que va de octubre ha llovido con cierta frecuencia, manifestó a Tiempo21 Oscar Carralero Suárez, director de la Empresa Provincial de Acueducto y Alcantarillado.

Las otras dos fuentes de abasto también mantienen baja cobertura y ante tal panorama se esmeran en la implementación de medidas como el alargamiento en día y horario de los ciclos de distribución.

En tal sentido David Legrá, el director de la Unidad Empresarial de Base de Acueducto en el municipio, precisó que con ello se está logrando que el agua llegue a barrios distantes que antes de los cambios llevaban mucho tiempo sin recibirla.

Eso, subrayó, lo hemos comprobado en comunicación directa con los delegados de las circunscripciones y en visitas sistemáticas a diferentes áreas de la ciudad.

Sin embargo, dijo, ello no quiere decir que los cambios recientes en el cronograma de entrega de agua hayan resuelto los problemas de abastecimiento que hoy tiene la capital tunera y que solo lograra un mejoramiento notable cuando aumenten los niveles de los pozos de Piedra Hueca y los embalses El Rincón y Cayojo.

El director de acueducto en el municipio de Las Tunas también manifestó que se pone más atención en la organización y el control de la entrega en pipas, forma que prioriza las cisternas colectivas, los casos en situación de vulnerabilidad y las zonas con los períodos más largos sin recibir agua.

