26 de Nov de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

Recorre Las Tunas bandera 65 aniversario de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños

26 de Nov de 2025
 - Yenima Díaz Velázquez
   87

Las Tunas.- Desde el 17 de noviembre se encuentra en la provincia de Las Tunas la bandera conmemorativa 65 aniversario de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (Anap), la que recorre los ocho municipios y acompaña al sector cooperativo y campesino local en diferentes actividades.

Ante el estandarte, los asociados a la organización han reiterado el compromiso de impulsar las actividades agrícolas, ganaderas y forestales en un contexto difícil por las limitaciones de recursos materiales y el recrudecimiento del bloqueo estadounidense contra Cuba.

Según Michel Peña Infante, miembro del Buró provincial de la Anap, la bandera ya estuvo en Jesús Menéndez, Puerto Padre, Manatí, Majibacoa y el territorio cabecera; y desde este miércoles inicia su periplo por Jobabo, para luego llegar a Colombia y Amancio.

Hasta el momento, ha presidido asambleas de organizaciones de base, matutinos, reuniones de juntas directivas, actividades político-culturales, constitución de pelotones que intervendrán en la próxima zafra azucarera y donativos de productos agropecuarios a hogares maternos, de ancianos y de niños sin amparo parental.

De igual manera, se ha trasladado el estandarte hasta fincas agroecológicas y de varios campesinos destacados, tanto en la ganadería como en los cultivos varios, así como a áreas de uso colectivo y módulos pecuarios.  También ha acompañado en sus recorridos a los integrantes de brigadas de vigilancia campesina.

Las Tunas entregará la bandera conmemorativa 65 aniversario de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños al municipio camagüeyano de Guáimaro el día 29 de noviembre.

 

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

Temas: Bandera 65 aniversario de la Anap - Las Tunas

Últimas noticias

La Serie Nacional vuelve a Amancio

El béisbol regresa al sur de Las Tunas con un acontecimiento esperado por la afición: este 27 de noviembre, después de seis años de ausencia, el estadio Gilberto Ferrales volverá a ser sede de un partido de la Serie Nacional.

Firman acuerdo de colaboración universidades de Ciencias Médicas de Las Tunas y de Río de Janeiro

Un convenio de colaboración se rubricó por la rectora de la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas, la Doctora en Ciencias Enelis Reyes Reyes y el representante a la Universidad de Río de Janeiro, Paulo Henrique Almeida Rodrigues,  como parte de la Jornada de Atención Primaria de Salud bajo el lema «De la Acción Local al Impacto Global: Enfoque Gestión Participativo-Comunitaria en la Atención Primaria Ambiental».

Cazadores con flechas certeras en el «Mella»

Los Cazadores de Artemisa firmaron una contundente victoria en su visita al estadio Julio Antonio Mella, donde doblegaron a los Leñadores con marcador de 14×4. El resultado les permite afianzarse en el sexto puesto de la tabla de posiciones, mientras que los actuales campeones nacionales descendieron al tercer lugar.

Más leido

Otras Noticias

Fidel, el ancla que define a la Patria

Fidel, el ancla que define a la Patria

La historia reciente de Cuba y el mundo escribe en letras mayúsculas el nombre de Fidel y ni siquiera hay que mencionar los apellidos Castro Ruz para saber que se refiere al líder y estratega que desafió al gobierno de los Estados Unidos, siempre en defensa de la soberanía de los cubanos.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *