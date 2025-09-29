29 de Sep de 2025

Evalúan producción de alimentos en Pleno del Partido 

29 de Sep de 2025
 - Yenima Díaz Velázquez
Las Tunas.- Reunidos en Pleno Extraordinario, los miembros del Comité Provincial del Partido en Las Tunas evaluaron la labor que realiza la organización para incrementar la producción de alimentos, a través de la implementación de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El análisis respondió al chequeo parcial de un acuerdo de ese órgano, referido a la consolidación de un polo productivo en cada municipio, que supere las 200 hectáreas, sobre todo dedicadas a la siembra de cultivos rústicos como los diversos tipos de plátanos, yuca y boniato.

Hasta la fecha solo el municipio de Jesús Menéndez logra cumplir ese objetivo, con 207 productores y una superficie que asciende a dos mil 017 hectáreas, de las que están cubiertas 836.  En el resto del territorio se avanza pero hay potencialidades por aprovechar, fundamentalmente en Majibacoa, Colombia y Amancio.

En el encuentro se debatió sobre lo que se puede hacer para concretar la ganadería y la agricultura, a partir de una mejor gestión de la tierra y con el control y la exigencia por parte del Partido y los responsables del sector agropecuario, además de un mayor vínculo con los propietarios, usufructuarios y trabajadores estatales.

El primer secretario del Comité Provincial, Osbel Lorenzo Rodríguez, señaló que junto a la producción de alimentos, los polos transforman las comunidades rurales, con el mejoramiento de algunas viviendas y otras instalaciones locales, y mencionó el aporte de cuatro campesinos de Jesús Menéndez para el arreglo del camino de Guayacán a Las Tapas.

Acotó que en esta actividad hay que cambiar los métodos de trabajo, desde una mejor contratación de las producciones hasta la recuperación de las entregas de leche y carne vacuna a la industria, pasando por el pago en tiempo a los campesinos, la siembra de alimento animal, un mejor desempeño de la Empresa de Acopio y el aprovechamiento de todos los canteros en huertos y organopónicos, entre otros aspectos.

En el pleno se aprobó a Rosbelnig Valera Sabugo como miembro del Buró Ejecutivo para atender el sector de los Servicios. La compañera es especialista en Dirección Política y Master en Ciencias de la Educación y acumula más de 20 años como dirigente, incluyendo la responsabilidad de primera secretaria del Partido en el municipio de Majibacoa.

A propósito, se informó que en sustitución de Valera Sabugo, ese Comité Municipal eligió a Viola Rosa Charles Jhonson, quien se desempeñaba como miembro del Buró en Puerto Padre.

Entregan Premio del Barrio a Radio Libertad 

El colectivo de Radio Libertad, en Puerto Padre, recibió el Premio del Barrio, que confieren los Comités de Defensa de la Revolución, durante la celebración municipal por los 65 años de la familia cederista.

Nuevo récord productivo de salinera de Las Tunas

Por tercer año consecutivo la Unidad Empresarial de Base (UEB) Salinera de Puerto Padre en Las Tunas se convierte en la primera entidad de la provincia en cumplír su plan técnico económico del año, esta vez con mucho más tiempo de antelación a la fecha prevista, casi tres meses.

