Sector agropecuario demanda más ideas frescas y manos jóvenes

Las Tunas.- Septiembre es el mes de los inicios, tanto en los procesos educativos como en la inserción de los estudiantes recién graduados en los colectivos laborales que los acogen para seguir aprendiendo pero desde la experiencia y la práctica.

En la provincia de Las Tunas, el sector agropecuario también recibe una inyección de jóvenes; pero ni remotamente se acerca a las necesidades que durante años han acumulado las entidades de este territorio, dedicado básicamente a la agricultura cañera y no cañera y a la ganadería.

Eso obliga a potenciar la formación profesional y la orientación vocacional para que cada vez más, las aulas se llenen de jóvenes interesados en la Agronomía, Veterinaria y otras especialidades afines, tanto en las universidades como en los politécnicos agropecuarios.

En esa gestión tienen buenas experiencias las Asociaciones Cubanas de Producción Animal y de Técnicos Agrícolas y Forestales, con círculos de interés en escuelas primarias y de Secundaria Básica, e intercambios directos con los alumnos de esas carreras.

Por su parte, los profesores de ambas enseñanzas realizan una labor encomiable. Sin embargo, no todos los matriculados llegan a concluir sus estudios, y menos, incorporarse a la vida laboral para ayudar a que la tierra produzca más alimentos, que es lo que necesita la población.

En esa situación incide que los salarios no se corresponden con las expectativas de los jóvenes. Pero, el fenómeno va más allá y es que desde muy niños, los padres y demás familiares descartan que sus muchachos estudien una especialidad agropecuaria.

Se añade que no todas las entidades hacen su demanda de fuerza laboral joven y calificada y que en ocasiones, no se les encargan tareas que consoliden sus conocimientos, se sientan útiles o sean capaces de transformar los escenarios en los que se incorporan.

Propiciar una mayor incorporación de estudiantes a esas carreras es un imperativo. Y hay que solucionarlo para que la soberanía alimentaria también se logre con las ideas frescas, las manos jóvenes y la voluntad de producir en tierra tunera lo que necesitamos.

/mga/

