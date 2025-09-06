Extienden forma de pago digital a servicios de ómnibus nacionales en Las Tunas

Las Tunas.- En la unidad empresarial de base Ómnibus Nacionales en Las Tunas se ha extendido la opción que permite realizar el pago de los diferentes servicios a través de las pasarelas digitales.

El empleo de códigos QR es una alternativa adicional para recibir prestaciones asociadas a la transportación, coexistiendo con los desembolsos tradicionales con dinero físico.

La Dirección de la terminal de ómnibus nacionales subrayó que se ha facilitado la opción en diferentes lugares el establecimiento para que los pasajeros tengan la posibilidad de pagar por transfermóvil el sobrepeso del equipaje y otras tramites comerciales.

Todos los ómnibus de Las Tunas y del resto del país que cubren rutas interprovinciales cuentan con el código QR, para facilitar el pago del pasaje a quienes se trasladan de un tramo a otro y no dispongan de dinero en efectivo en el momento del viaje.

En el andén de la estación de capital tunera también está habilitada esta opción para las guaguas arrendadas que pagando un impuesto, entran a la estación a recoger pasajeros generalmente a través del sistema de lista de espera.

/lrc/

