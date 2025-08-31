Cerró en el municipio de Colombia período vacacional 2025

Colombia, Las Tunas.- El verano Siempre Joven cerró oficialmente en el municipio de Colombia, con el desarrollo de la actividad central en el área que ocupa el Ranchón Campestre de esta ciudad.

Las direcciones municipales de cultura y deportes se entrelazaron para amenizar el cierre, que en este sureño territorio se trazó como objetivos llegar hasta las comunidades y complacer los diversos grupos etarios.

La jornada sabatina se acompañó de propuestas del comercio, la gastronomía, del desarrollo habitual de las ferias agropecuarias, y del tan gustado espectáculo de rodeo en la pista aledaña a la comunidad Sexto Congreso.

La etapa estival en Colombia, contó como cada año, del protagonismo de diversas instituciones del sector de la cultura, a destacar entre otras, la galería, el museo y la biblioteca municipal. Así como el activismo de los instructores de arte, promotores culturales y deportivos.

Cerró el verano en Colombia con muchas deudas, lastrada por la carencias de recursos, combustibles, los precios exorbitantes del sector no estatal y la falta de iniciativas, estrategias que habrá que repensarse para venideros años, para que el período vacacional cumpla su tan esperada función de descanso y esparcimiento.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube