16 de Sep de 2025

Las Tunas

Plenaria tabacalera evalúa preparativos para próxima campaña

16 de Sep de 2025
 - Yenima Díaz Velázquez
Las Tunas.- La provincia de Las Tunas tiene potencialidades para incrementar la siembra de tabaco, un renglón de gran importancia económica y que contribuye a la producción de alimentos pues luego de la cosecha se aprovechan esos suelos para plantar granos, viandas y hortalizas.

Ese fue uno de los aspectos analizados en la plenaria tabacalera previa a la campaña 2025-2026, con la presencia de productores destacados, supervisores, especialistas de la Empresa de Acopio, Beneficio y Torcido del Tabaco y representantes de varios organismos que apoyan la actividad.

Enel Espinosa Hernández, subdirector agrícola del grupo Tabacuba, presidió el encuentro y valoró los preparativos para la cercana contienda, los que calificó de buenos. No obstante, recordó que aquí se plantaron mil 060 hectáreas en la campaña 2018-2019 y que la estrategia de desarrollo contempla unas 700 hectáreas en el año 2030.

Dijo que en el posible incremento de áreas tabacaleras serán determinantes los beneficios y las bonificaciones que estableció Tabacuba, que incluyen pagos extras en pesos cubanos y moneda libremente convertible, además de la rápida entrega del paquete tecnológico que requiere el renglón.

Acotó que actualmente se dispone de los fertilizantes y plaguicidas y se realizan las coordinaciones para garantizar la madera que demandan los aposentos, lo que pone al territorio en mejores condiciones para cumplir su plan, ascendente a 200 hectáreas, aunque ya se contrataron 223.

También dijo que la provincia debe revisar sus proyecciones para los próximos años y sostener constantes intercambios con los productores, además de revisar los usufructuarios que solicitaron tierras para el cultivo del tabaco y ahora las destinan a otros renglones.

Por último, Espinosa Hernández expresó su confianza en los tuneros y recordó que se trata de un renglón importante tanto para la elaboración de los puros que se comercializan en el extranjero como para la fabricación de cigarrillos y tabacos para el consumo de la población.

