Próxima a vencer convocatoria de formación para Técnicos Básicos de Enfermería en Las Tunas

Las Tunas.- La convocatoria de inscripción en la modalidad de curso regular diurno para la formación de Técnicos Básicos en Enfermería, hasta el venidero día 15 asumirá la solicitud de los interesados en los ocho municipios de la provincia de Las Tunas.

La Jefa del Departamento Provincial de Enfermería, la licenciada Jhoannys Diéguez Peña, refirió que en esta nueva edición se pueden inscribir graduados de duodécimo grado que no superen los 35 años de edad, y en el caso de los varones deben presentar la baja del Servicio Militar.

Explicó que pueden acogerse también a esta modalidad de estudio los trabajadores del sector, y como condición los interesados no pueden tener antecedentes patológicos que limiten su futuro desempeño como profesional de la salud, apuntó Diéguez Peña.

Con matrículas asignadas según las necesidades de formación a nivel de cada territorio la convocatoria asume el proceso en los departamentos de enfermería, mientras en la capital provincial se atenderán a los interesados en el Departamento Provincial de Enfermería, en la Dirección General de Salud.

El perfil de Enfermería en Las Tunas dispone de varios niveles de formación el enfermero básico, el técnico medio, los cursos de ciclo corto y la licenciatura, con la oportunidad de optar por la maestría y las especialidades en Cuidados Intensivos y Emergencia Médica, Enfermería Materno-Infantil, Comunitaria, Pediátrica y de Neonatología, Geriatría, y Oncohematología, entre otros.

/lrc/