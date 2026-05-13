Campesinos de Colombia celebran los 65 años de la ANAP

Colombia, Las Tunas.- La Plaza del Mercado del municipio de Colombia acogió a mujeres y hombres con resultados satisfactorios en el surco, quienes recibieron diversas distinciones durante el homenaje por el aniversario 65 de creada la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), que se celebra cada 17 de mayo.

Con la presencia de las principales autoridades políticas y gubernamentales del territorio, junto a organismos e instituciones que trabajan en estrecha alianza con el sector campesino, se reconoció con la condición de Vanguardia Nacional a Odalina Santos Torres de la Cooperativa de Crédito y Servicio (CCS) Conrado Benítez; Alexander González Ramos de la Rogelio Rojas y Elio Ramón Peña Delgado de la Julio Antonio Mella y a la organización de base CCS Romarico Cordero.

También fueron distinguidos otros productores y cooperativas en las categorías de vanguardia provincial y municipal.

En representación de las nuevas generaciones, el joven Reinier Carbonell Díaz leyó el compromiso en el cual se ratificó el apoyo a la nación cubana.

Eliecer Montero Matos presidente de la (ANAP) en el municipio, al pronunciar las palabras centrales, resaltó lo que significó para el campesinado cubano el 17 de mayo, al obtener derechos y beneficios y patentizó el compromiso de las mujeres y hombres del campo en Colombia de seguir aportando para el pueblo, que es aportar a la Revolución.

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